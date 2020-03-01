MENO MALE CHE C’È CROZZA VERSIONE FELTRI: “I CINESI SODOMIZZANO I PIPISTRELLI SENZA PROTEZIONE. VISTO L’ASPETTO DELLE DONNE CINESI E’ CHIARO CHE UN TOPO PELOSO ALATO RISULTI PIÙ ATTRAENTE DI UNA FEMMINA LOCALE. LE SCUSE LE DEVONO GLI ORIENTALI AI NOI DEL NORD CHE PER COLPA LORO SIAMO TUTTI AI DOMICILIARI, CHE SI TRAMUTA IN CARCERE DURO IN QUANTO DIVIDIAMO LA CELLA CON NOSTRA MOGLIE…” - VIDEO

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MAURIZIO CROZZA VERSIONE VITTORIO FELTRI SUL CORONAVIRUS

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RECENSIONE BOLLENTE DI BARBARA COSTA AL FILM “DARK SIDE” DI ANGELA WHITE - LA DESCRIZIONE, SCENA PER SCENA, E’ SCONSIGLIATA AI DEBOLI DI CUORE: “CE LA FAI A AFFRONTARE IL PORNO QUANDO È ESAGERATO, E PERCIÒ QUANTO DI PIÙ ATTIRANTE AI NOSTRI SENSI? È IL FILM CHE LA TUA RAGAZZA CON TE NON ACCETTA DI VEDERE, È QUELLO CHE MAGARI LEI SI GUSTA DA SOLA, DI NASCOSTO. È IL FILM DOVE ANGELA È ANNIENTATA DAL PIACERE DI QUEI CORPI CHE SI ALTERNANO SOPRA, SOTTO E DENTRO LEI, DIVORANDOSELA…” - VIDEO + GALLERY DA IMPAZZIRE

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