MAURIZIO CROZZA VERSIONE VITTORIO FELTRI SUL CORONAVIRUS
MAURIZIO CROZZA VERSIONE VITTORIO FELTRI SUL CORONAVIRUS
MENO MALE CHE C’È CROZZA VERSIONE FELTRI: “I CINESI SODOMIZZANO I PIPISTRELLI SENZA PROTEZIONE. VISTO L’ASPETTO DELLE DONNE CINESI E’ CHIARO CHE UN TOPO PELOSO ALATO RISULTI PIÙ ATTRAENTE DI UNA FEMMINA LOCALE. LE SCUSE LE DEVONO GLI ORIENTALI AI NOI DEL NORD CHE PER COLPA LORO SIAMO TUTTI AI DOMICILIARI, CHE SI TRAMUTA IN CARCERE DURO IN QUANTO DIVIDIAMO LA CELLA CON NOSTRA MOGLIE…” - VIDEO-
MAURIZIO CROZZA VERSIONE VITTORIO FELTRI SUL CORONAVIRUS
RECENSIONE BOLLENTE DI BARBARA COSTA AL FILM “DARK SIDE” DI ANGELA WHITE - LA DESCRIZIONE, SCENA PER SCENA, E’ SCONSIGLIATA AI DEBOLI DI CUORE: “CE LA FAI A AFFRONTARE IL PORNO QUANDO È ESAGERATO, E PERCIÒ QUANTO DI PIÙ ATTIRANTE AI NOSTRI SENSI? È IL FILM CHE LA TUA RAGAZZA CON TE NON ACCETTA DI VEDERE, È QUELLO CHE MAGARI LEI SI GUSTA DA SOLA, DI NASCOSTO. È IL FILM DOVE ANGELA È ANNIENTATA DAL PIACERE DI QUEI CORPI CHE SI ALTERNANO SOPRA, SOTTO E DENTRO LEI, DIVORANDOSELA…” - VIDEO + GALLERY DA IMPAZZIRE
“CREDO SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI DIRE AI CITTADINI CHE SIAMO DAVANTI A UN PROBLEMA SERIO…” - IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, GIRA UN VIDEO APPELLO PER CONVINCERE I CITTADINI A DARSI UNA SVEGLIATA: “SERVE UN CAMBIAMENTO RADICALE DELLE ABITUDINI DI VITA. HO CHIUSO LE DISCOTECHE MA POI APPRENDO CHE PUB E BAR ACCOLGONO CENTINAIA DI RAGAZZI. UN NOSTRO CONCITTADINO, ORA RICOVERATO AL COTUGNO, CHE E' ANDATO A...” - VIDEO
GLI SCIACALLI DEL VIRUS - IL GENERALE RAPETTO IN LODE DI EBAY: “L’AZIENDA HA DECISO DI VIETARE SULLA PROPRIA PIATTAFORMA LE VENDITE DI MASCHERINE PER IL VISO E DI DISINFETTANTE PER LE MANI IL CUI PREZZO È RAPIDAMENTE FERMENTATO CON IL CRESCERE DELLA PAURA DELLA POPOLAZIONE. LA DECISIONE È MOTIVATA DALL’ENCOMIABILE PROPOSITO DI FERMARE LO SCIACALLAGGIO. E QUESTO DIMOSTRA CHE…”
THE SHOW MUST GO ON? ANCHE NO - LEBRON JAMES SE NE SBATTE DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL CORONAVIRUS E AVVERTE L’NBA: “SENZA PUBBLICO IO NON GIOCO” - L'ASSO DEI LOS ANGELES LAKERS NON VUOLE SAPERNE DI PROSEGUIRE LA STAGIONE A PORTE CHIUSE…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
OSSIGENO PER LE RIANIMAZIONI - I CASCHI PER L’OSSIGENOTERAPIA, DELL’AZIENDA EMILIANA “DIMAR”, STANNO DIVENTANDO IL PIANO B DEGLI OSPEDALI PER CURARE I MALATI DI CORONAVIRUS - “ISOLANO IL PAZIENTE DALL'ESTERNO GARANTENDO ARIA STERILE ARRICCHITA D' OSSIGENO E AIUTANDO IN MODO NON INVASIVO IL RECLUTAMENTO ALVEOLARE” - IL PREZZO NON È DA SALDO: 150-200 EURO PER UN CASCO MONOUSO. MA RISPETTO AI 3500 EURO DI UN GIORNO DI RIANIMAZIONE…