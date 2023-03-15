Tutto bene su Rai2 a #BellaMa? pic.twitter.com/SXsek0S9n0— Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) March 15, 2023
VIDEO-FLASH! – FATEVE UNA RISATA E GUSTATEVI PIERLUIGI DIACO IN MODALITA' PARAGURU CHE MEDITA CON IL PUBBLICO DI “BELLAMÀ”, MENTRE IL GURU MARCO COLUMBRO LEGGE UN PIPPONE CHE INVITA A “IMMAGINARE, A OGNI INSPIRAZIONE, DI IMMETTERE ENERGIA LUMINOSA” - IL CONDUTTORE DI RAI2, IN FELPA E T-SHIRT BIANCA, SEMBRA MOLTO ASSORTO NELL'ESERCIZIO PARAGNOSTICO (FUORTES DOVE SEI?)-
Tutto bene su Rai2 a #BellaMa? pic.twitter.com/SXsek0S9n0— Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) March 15, 2023
UN "BOSCHETTO" DA OSCAR - LA SMUTANDATA DI HALLE BERRY SUL RED CARPET DEGLI ACADEMY AWARDS - L'ATTRICE 56ENNE HA AVUTO UN INCIDENTE BOLLENTE CHE HA INCENDIATO LA SERATA: DALL'APERTURA DEL SUO ABITO SI INTRAVEDEVANO LE SUE MUTANDINE, CON TANTO DI PELI IN "FUORIGIOCO" - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE LA STELLA DI HOLLYWOOD SI PRESENTA CON LA "FARFALLINA" ALL'ARIA: NEL 2018 ERA ANDATA AGLI NAACP AWARDS CON UN ABITO TRASPARENTE DOVE…
IL “CERCHIO NERO” DI GIORGIA PER LA SPARTIZIONE DEL POTERE - IL REGISTA PRINCIPALE RESTA FAZZOLARI, L'ASCESA DI MANTOVANO, MENTRE PERDE QUOTA IL “COGNATO D’ITALIA” LOLLOBRIGIDA, CHE PAGA “SCELTE PRESE IN SOLITARIA E NON CONCORDATE IN FAMIGLIA” - LE PRESSIONI DI LA RUSSA PER L'AMICO FLAVIO CATTANEO, TAJANI INCONTRA SCARONI, LE MOSSE NELL’OMBRA DI GAETANO CAPUTI E QUELLE DELL’INSOSPETTABILE “EX COMUNISTA” LUCIANO VIOLANTE - MARTA FASCINA FA FUORI LICIA RONZULLI DAL TAVOLO DELLE NOMINE, MARINA B. RICHIAMA IN SERVIZIO GIANNI LETTA - FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO: IL MARITO DI PATRIZIA SCURTI, SEGRETARIA OMBRA DELLA DUCETTA, È STATO CHIAMATO A FARE IL CAPO SCORTA DELLA PREMIER...
LA CRISI DI CREDIT SUISSE VA BEN OLTRE IL CRAC DI SILICON VALLEY BANK – IL TITOLO DELLA BANCA SVIZZERA OGGI HA PERSO IL 15%, MA IL ROSSO VA AVANTI DA MESI: NEL 2022 L’ISTITUTO HA REGISTRATO PERDITE PER 7,5 MILIARDI DI EURO, PER VIA DI UNA SERIE DI SCANDALI E INVESTIMENTI SBAGLIATI. POI CI SI È MESSA LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE, E IL NO DEI SAUDITI ALLA RICAPITALIZZAZIONE HA FATTO IL RESTO – COINCIDENZA NON CONFORTANTE: IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SI CHIAMA LEHMANN…”
GLI AMERICANI GETTANO ACQUA SUL FUOCO – IL DIPARTIMENTO DI STATO USA MINIMIZZA L’INCIDENTE AL DRONE STATUNITENSE SUL MAR NERO, CAUSATO DALLE MANOVRE DI DUE JET RUSSI: “PROBABILENTE NON È STATO INTENZIONALE, MA È STATO IL RISULTATO DI UNA PROFONDA INCOMPETENZA DA PARTE DI UNO DEI PILOTI”. LA TERZA GUERRA MONDIALE È RINVIATA ANCHE QUESTA VOLTA…
"LA NUOVA CHAMPIONS È UNA FOLLIA" – DE LAURENTIIS A “SPORT BILD” SI SCAGLIA CONTRO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA UEFA CON L'AMPLIAMENTO DELLE SQUADRE COINVOLTE DA 32 A 36 – E LANCIA LA SUA PROPOSTA – ZAZZARONI: “STASERA IL SUO NAPOLI HOLLYWOODIANO, DE LA LA LAND, HA LA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA I QUARTI DI CHAMPIONS. DE LAURENTIIS E' IL DIRIGENTE PIU' DIVISIVO, VISIONARIO E IMPREVEDIBILE DEL NOSTRO CALCIO..."
CAFONALINO RIDI PAGLIACCIO! – ALL'OPERA DI ROMA VANNO IN SCENA I “PAGLIACCI” DI RUGGERO LEONCAVALLO, CON L'ANTICA E ANCORA SCOPPIETTANTE REGIA DI FRANCO ZEFFIRELLI. SUL PODIO IL TINTISSIMO DANIEL OREN – INSIEME AL SINDACO GUALTIERI, ACCORRE IL “CAMERLENGO” DEL MELONISMO, BRUNO VESPA. E POI GIANNI E MADDALENA LETTA, CORRADO AUGIAS, MAURO MASI CON INGRID MUCCITELLI, LA VISPA MAITE BULGARI, PRINCIPI, PRINCIPESSE, AMBASCIATORI…
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
I CENTRI DI RICERCA CONTRO IL CANCRO LANCIANO L'ALLARME: "MANCANO RISORSE E PERSONALE" - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 149 LABORATORI DOVE SI STUDIANO SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE CONTRO IL TUMORE: MANCANO BIONFORMATICI, COORDINATORI DI RICERCA CLINICA E DATA MANAGER - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA: "IN ITALIA, OGNI ANNO, CIRCA L’8% DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ENTRA IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE MA..."