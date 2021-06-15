PAOLA FERRARI MEJO DI SHARON STONE
VIDEO FLASH - PAOLA FERRARI MEJO DI SHARON STONE! DURANTE UN POST-PARTITA SU RAI1, LA GIORNALISTA FA UN REGALO AI TELE-GUARDONI: LA TELECAMERA LA INQUADRA E POI SCAVALLA E ACCAVALLA LE GAMBE LASCIANDO INTRAVEDERE L'ORIGINE DEL MONDO....-
PAOLA FERRARI MEJO DI SHARON STONE
ROMA PARIOLA - DAL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ANTONELLO SORO ALLA REDIVIVA MARIOLINA SATTANINO, DAL PRESIDENTE DI LEONARDO LUCIANO CARTA A BRUNO MANFELLOTTO, FINO AL CRITICO MASOLINO D’AMICO, AL CANOTTIERI ROMA CI SI RI-ASSEMBRA PER IL LIBRO DI BRUSADELLI, “LA SMEMORATA DEI PARIOLI”: “LEGGERE DI QUESTI TEMPI È UN GESTO DI LIBERTÀ PERCHÉ È L'UNICO MOMENTO IN CUI NON SIAMO PROFILATI”
TUTTO QUELLO CHE C’E DA SAPERE SUL “GREEN PASS” - IL CERTIFICATO AIUTERÀ I VIAGGIATORI AD EVITARE DI ESSERE SOTTOPOSTI A TEST E QUARANTENE QUANDO VIAGGIANO ALL'INTERNO DELL'UE – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE IL PRIMO LUGLIO E VALE PER CHI È STATO VACCINATO, CHI È GUARITO DAL COVID E CHI E' RISULTATO NEGATIVO A UN TEST – PER LE FAMIGLIE CON MINORI NON VACCINATI…
E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 1.255 NUOVI CASI E 63 MORTI - RECORD DI GUARITI IN UN GIORNO: OLTRE 53 MILA NEGATIVIZZATI – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 42,8 MILIONI, CON PIU’ DI 14,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (26,41% DELLA POPOLAZIONE OVER 12). DAJE, CHE CE LA FACCIAMO!