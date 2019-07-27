VIDEO-FLASH! SOGNATE TRUMP CHE CANTA IL VOSTRO TORMENTONE PREFERITO? SVEGLIATEVI PURE: IL MAESTRO ZIIKOS GLI FA CANTARE BILLIE ELLISH COME SE FOSSE UNA TEENAGER COI CAPELLI BLU CHE GIOCA A FARE LA DURA. MA C'È ANCHE PUTIN CHE SUONA IL PIANO MENTRE IL PRESIDENTE INTONA ''SENORITA'' DI SHAWN MENDES E CAMILA CABELLO - IMPERDIBILE-
IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA GIORGIO ARLORIO, ULTIMO RIMASTO DEI GRANDI SCENEGGIATORI ITALIANI DEGLI ANNI '60. SCRISSE UN CAPOLAVORO COMICO COME ''CRIMEN'', I MAGGIORI FILM DI PONTECORVO E LOY, SALVÒ LA TITANUS DAL DISASTRO DEL ''GATTOPARDO'' GRAZIE A FRANCO E CICCIO, E RIUSCÌ A USARE LA COMMEDIA PER DISCORSI MOLTO SERI SULLA SOCIETÀ E L'IDENTITÀ SESSUALE COME NE ''LA PATATA BOLLENTE'' CON POZZETTO E RANIERI. HA POI RISCRITTO, SENZA FIRMARSI, DECINE DI SCENEGGIATURE…
SE MI LASCI NON VALE (E TI REGISTRO) - NUOVO CAPITOLO DELLO SCONTRO ORCEL-SANTANDER: LA BANCA SPAGNOLA ''HA APPRESO CHE IL BANCHIERE REGISTRAVA CONVERSAZIONI PRIVATE, ALL'INSAPUTA DELLE ALTRE PARTI. UNA PRATICA DI DUBBIA CONDOTTA ETICA E MORALE, E CONFERMA CHE LA DECISIONE DEL CDA DI NON CONFERMARE LA NOMINA ERA GIUSTA'' - LA CAUSA DA 100 MILIONI DI EURO CONTINUA…
JUVE, L'ULTIMO SGAMBETTO ALL'INTER: CERCA LO SCAMBIO DYBALA-LUKAKU - I BIANCONERI HANNO PROPOSTO ALLO UNITED L'ARGENTINO PER IL CENTRAVANTI BRAMATO DA CONTE - MAROTTA NEL FRATTEMPO, DEVE SCHIVARE UN' ALTRA INSIDIA: L'AFFONDO DEL MILAN SU RAFAEL LEAO. IL PORTOGHESE DEL LILLE, ALTERNATIVA GIOVANE DA ACCOPPIARE, IN BASE ALLA NUOVA LICENZA SOCIETARIA, A UNO TRA LUKAKU E DZEKO, SAREBBE INFATTI A UN PASSO DAI ROSSONERI
CAFONAL DEL 5G – LA CHIRICO RADUNA SALVINI E IL CAPO DEL DIS GENNARO VECCHIONE, GUBITOSI E SEVERINO, PER PARLARE DI 5G E SICUREZZA NAZIONALE - E IL TRUCE MANDA UN MESSAGGINO AI 5 STELLE “CINESI”: IL DECRETO CHE RAFFORZA IL GOLDEN POWER ANCHE PER LE RETI, CRITICATO DA HUAWEI, SARÀ CONVERTITO E DIVENTERÀ LEGGE – GLI AMERICANI RINGRAZIANO, MA I GRILLINI ALLA PECHINESE CHE FARANNO? E COME LA PRENDERA' XI?
FORSE NON AVEVA VISTO COME FINISCE IL FILM - SPOSINA MORTA SULLE TRACCE DEL MAGIC BUS DI ''INTO THE WILD''. UNA BIELORUSSA DI 24 ANNI VIENE TRAVOLTA DALLA CORRENTE MENTRE ATTRAVERSA IL FIUME DELL'ALASKA NEI PRESSI DEL LUOGO IN CUI MORÌ CHRISTOPHER MCCANDLESS, IMMORTALATO DAL FILM DI SEAN PENN - NON E' LA PRIMA A MORIRE TENTANDO DI RAGGIUNGERE IL BUS, E OGNI ANNO I RANGER DEVONO SALVARE DECINE DI CRETINI CHE SI IMPROVVISANO ESPLORATORI
CHI HA PAURA DEL PISELLONE DI ROCCO? - VIDEO: SIFFREDI PROMUOVE UNA RACCOLTA FONDI PER IL REPARTO DI UROLOGIA A DOMODOSSOLA, E SCATENA UNA POLEMICA POLITICA: ''UN VIDEO SESSISTA E VOLGARE, PROPONE UN MODELLO DI DONNA 'OGGETTO''' - IL PRIMARIO AMICO DI ROCCO HA SICURAMENTE OTTENUTO L'EFFETTO DESIDERATO: ORA TUTTI SANNO DELL'EVENTO