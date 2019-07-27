VIDEO-FLASH! SOGNATE TRUMP CHE CANTA IL VOSTRO TORMENTONE PREFERITO? SVEGLIATEVI PURE: IL MAESTRO ZIIKOS GLI FA CANTARE BILLIE ELLISH COME SE FOSSE UNA TEENAGER COI CAPELLI BLU CHE GIOCA A FARE LA DURA. MA C'È ANCHE PUTIN CHE SUONA IL PIANO MENTRE IL PRESIDENTE INTONA ''SENORITA'' DI SHAWN MENDES E CAMILA CABELLO - IMPERDIBILE

-

Condividi questo articolo
 
 
 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute