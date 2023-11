VLADIMIR LUXURIA HA PERSO LA TESTA (RICAMBIATA) PER UN AMICO DI BASTIAN MULLER, IL FIDANZATO DI ILARY – DANDOLATE PER "OGGI":

Alberto Dandolo per Oggi

bastian muller luxuria ilary

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Ilary Blasi e l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Tra i due c'è stata dal primo momento una irrefrenabile passione che, col tempo, si è trasformata in una intesa solida e matura . I due innamorati non disdegnano la vita mondana e le reunion con il loro gruppo di amici.

Ed è proprio ad una cena organizzata dal neo signor Blasi che hanno fatto da "cupidi" nientemeno che a Vladimir Luxuria, amica di lunga data di Ilary. L'ex parlamentare infatti ha perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian. Trattasi di un giovane uomo di lingua tedesca che lavora nel sociale. I due ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più. Luxuria ad Oggi parla di una "amicizia speciale" e si dice finalmente appagata emotivamente . Certo è che l'irriverente opinionista ha già presentato il suo "amico speciale" al suo co-conduttore radiofonico Francesco Storace, che non è certo noto per la sua vicinanza al mondo arcobaleno.

arisa

Francesco Arca scalpita per avere un ruolo in tv. È notizia di questi giorni infatti che si sarebbe garantito il ruolo di "valletto" nel nuovo show in due puntate di Rai 1 condotto da Virginia Raffaele e cucito su misura per lei. Arca negli ultimi anni ha saputo farsi strada come attore di fiction e di film d'autore con grandi sacrifici e perseveranza. Il suo sogno ora è mettere un piede in tv e sperimentare il suo talento anche sul piccolo schermo come mattatore e co conduttore degli show del prime time di mamma Rai. Certo è che gode della stima professionale e della fiducia dei dirigenti della nuova rai meloniana. Ce la farà a coronare il suo sogno?

simona branchetti

Angelina, figlia del grande Mango e di Laura Valente (ex voce femminile dei Matia Bazar ndr) dopo il grande successo riscosso nella scorsa edizione di Amici, il longevo talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, sta spopolando con le sue hit che sono diventate dei veri e propri tormentoni. Forse non tutti sanno che il lungimirante Amadeus ha messo gli occhi su questa ragazza talentuosa e assai promettente. Il suo nome è infatti in pole per la prossima edizione del Festival di Sanremo. In questi giorni fervono incontri e riunioni per blindare la presenza della Mango il prossimo febbraio sul palco dell'Ariston.

Arisa ha deciso di prendersi una pausa dalle relazioni amorose dopo alcune dolorose delusioni e di dedicarsi anima e corpo al lavoro. Oltre a selezionare e scrivere nuovi brani per il suo prossimo progetto discografico, la vivace artista lucana è concentratissima per affrontare al meglio il suo nuovo impegno televisivo a The voice kids, il fortunato talent di Rai 1 per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici. Ma c'è di più! A viale Mazzini è allo studio un programma cucito su misura per lei, un one woman show di prima serata che potrebbe andare in onda, salvo imprevisti, il prossimo anno. Ancora da definire la rete che ospiterà questo nuovo format.

federica panicucci

Il nuovo Pomeriggio Cinque, orfano di Barbara D'Urso, condotto da Myrta Merlino sta ottenendo risultati altalenanti in termini d'ascolto. Per questa ragione è circolata in questi ultimi giorni con insistenza la voce di una sua imminente sostituzione. Voce infondata, visto che Mediaset ha deciso di non apportare alcun cambiamento al suo longevo format e di affidarsi alla giornalista napoletana fino a fine stagione. Però non tutti sanno che dal prossimo settembre il Biscione potrebbe optare per una nuova soluzione: dare alla Merlino un programma politico di prima serata su Rete 4 e mettere al timone del pomeriggio di Canale 5 un volto di rete. A contendersi l'agognato ruolo Federica Panicucci e il mezzobusto del Tg5 Simona Branchetti. Chi la spunterà?

francesco arca

La famiglia Angelucci, che edita alcune testate giornalistiche tra cui Libero e Il Giornale, ha deciso di diversificare e ampliare il suo business puntando alla acquisizione di Radio Capital. Una trattativa già avviata da tempo e che ben presto potrebbe avere un esito positivo. I concreti e lungimiranti editori si sono però già portati avanti: hanno deciso di "scippare" a suon di euro a Radio 24 (di proprietà di Confindustria ndr) la sua voce più nota e irriverente, ossia quella di Giuseppe Cruciani. Il noto conduttore e opinionista tv cederà al serrato e appetibile corteggiamento? Chi vivrà vedrà.

È una nota e matura cantante. Era in procinto di entrare nel cast di un noto reality. Il suo ingresso è stato solo rimandato?

giuseppe cruciani

È un noto cantautore prestato alla tv. Ha in passato imperversato in Mediaset e ora è un volto di punta di un programma Rai. Pare che abbia messo già un piede anche in Paramaunt + Italia. Di chi stiamo parlando?

angelina mango