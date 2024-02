L'INCUBO DEI VIP È… UN PISCHELLO DI 21 ANNI! - TAYLOR SWIFT MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO JACK SWEENEY, STUDENTE 21ENNE CHE SEGUE I MOVIMENTI DEL SUO JET PRIVATO E LI POSTA SU X - LA POPSTAR SOSTIENE DI VIVERE " IN UNO STATO DI PERENNE PAURA PER LA SUA INCOLUMITA' PERSONALE" A CAUSA DEL RAGAZZO - SONO ANNI CHE SWEENEY DA' LA CACCIA AI JET DEI RICCHI: L'ANNO SCORSO, ERA STATO DENUNCIATO DA ELON MUSK PER LO STESSO MOTIVO…

viaggi in jet privato di taylor swift 3

(ANSA) - A pochi giorni da un potenziale tour de force trans-pacifico per assistere al Super Bowl di Las Vegas in cui gioca il boyfriend Travis Kelce, Taylor Swift ha minacciato di azione legale un ragazzo che segue i movimenti del suo jet privato e li posta su X. La megastar, che ha ripreso da Tokyo i concerti del suo tour The Eras, ha invitato (per ora con le buone, ma attraverso gli avvocati) Jack Sweeney, uno studente di 21 anni della Central Florida University, a desistere: "Lei vive in uno stato di perenne paura per la sua incolumita' personale", si legge nella lettera in cui le azioni di Sweeney sono definite "sconsiderate".

jack sweeney 3

"Mentre per te questo puo' essere un modo di arricchirti o di diventare famoso, per lei e' una questione di vita o di morte", prosegue la lettera. Sweeney da anni da' la caccia ai jet dei ricchi e famosi: dopo aver preso di mira Elon Musk (che due anni fa gli ha fatto causa) dopo l'inizio della guerra in Ucraina si era messo a tracciare i movimenti dei jet privati degli oligarchi russi sotto sanzioni.

