IN COREA DEL NORD DUE RAGAZZI SONO STATI CONDANNATI A 12 ANNI DI LAVORI FORZATI PERCHÉ COLPEVOLI DI AVER VISTO ILLEGALMENTE UNA PUNTATA DI UNA SERIE TV SUDCOREANA – NEL FILMATO DIFFUSO CHE RISALIREBBE AL 2022 SI VEDONO I DUE PROCESSATI IN UNO STADIO, DAVANTI A CENTINAIA DI STUDENTI – DAL 2020 KIM JONG-UN HA INASPRITO LE PENE PER CHI VIENE BECCATO A GUARDARE PROGRAMMI STRANIERI

due ragazzi condannati in nord corea 3

In un raro filmato diffuso dal South and North Development (Sand), un istituto di ricerca che si occupa di assistere i disertori che fuggono dalla Corea del Nord, si vedono alcune fasi di un processo a due adolescenti, poi condannanti a 12 anni di lavori forzati, colpevoli di aver visto una puntata di K-drama. Il filmato risalirebbe al 2022, gli studenti sono stati ammanettati e processati davanti a centinaia di studenti in uno stadio all'aperto.

due ragazzi condannati in nord corea 2

L’intrattenimento occidentale e in particolare quello sudcoreano, compresa la televisione, è vietato in Corea del Nord. Il filmato è stato trasmesso dalla Tv di stato nordcoreana come educazione ideologica e per avvertire i cittadini di non guardare "registrazioni decadenti". L'istituto Sand afferma che si tratta di un inasprimento delle condanne per chi guarda programmi stranieri deciso nel 2020 da da Kim Jong Un.

sottomarino nucleare nordcoreano 3 due ragazzi condannati in nord corea 1