DIES IRAQ! L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN IRAQ A BAGHDAD È STATA COLPITA DA RAZZI. LO RIFERISCONO FONTI DI SICUREZZA..

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Da ansa.it

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L'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da tiri di razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza.

 

 

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