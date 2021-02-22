Da ansa.it
L'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da tiri di razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza.
DIES IRAQ! L'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN IRAQ A BAGHDAD È STATA COLPITA DA RAZZI. LO RIFERISCONO FONTI DI SICUREZZA..-
Da ansa.it
L'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq è stata colpiti da tiri di razzi. Lo riferiscono fonti di sicurezza.
"BASTA LOCKDOWN!" - SALVINI CHIEDE AL GOVERNO DRAGHI DI RIVEDERE LE RESTRIZIONI ANTI-COVID: "RIAPRIAMO PISCINE E PALESTRE IN SICUREZZA. LO SPORT E' IMPORTANTE. LA GENTE HA UN’ENORME VOGLIA DI RITORNO ALLA VITA" - POI INVITA SPERANZA E ARCURI AL CAMBIO DI PASSO NELLA COMUNICAZIONE: "E ANCHE I VIROLOGI E TECNICI DEVONO MODIFICARE IL MODO DI PORSI PER EVITARE CONFUSIONE E MESSAGGI CONTRADDITTORI"
ALLA FACCIA DELL'ANNUS HORRIBILIS: PER QUALCUNO LA PANDEMIA È STATA UNA MANNA - IL COMPARTO DEL CACAO HA GUADAGNATO, DALLA NUTELLA ALL'AZIENDA "ICAM". È CRESCIUTO ANCHE IL BILANCIO DELLA BRESCIANA SABAF CHE PRODUCE COMPONENTI PER APPARECCHI DOMESTICI - L'APP DEL VINO A DOMICILIO, LE BORSE DA DONNA PER L'ALTA MODA, LA BRESAOLA: TUTTI QUELLI CHE GRAZIE AL COVID HANNO FATTO I SOLDI...
IL PARADOSSO DELL’INTER: PRIMA IN CLASSIFICA, ULTIMA IN CASSA - A ZHANG SERVE UN PARTNER CHE METTA SUL PIATTO 200 MILIONI, SUBITO - INTANTO, PROSEGUE IL DIALOGO CON I FONDI PER LA CESSIONE. ANZITUTTO CON BC PARTNERS, CHE VALUTA L'INTER QUALIFICATA IN CHAMPIONS 750 MILIONI. TROPPO POCHI PER SUNING CHE CHIEDE UN MILIARDO…
CAFONALINO DELLE “TIFOSE” – ARIDATECE SABRINA FERILLI E ANNA FALCHI! LE FOTO DAL SET DELLA NUOVA MINI-SERIE CON ANTONIO GIULIANI, “LE TIFOSE”, IDEATO DALLA “BISCARDINA” GEORGIA VIERO INSIEME ALLA BOMBASTICA ROBERTA PEDRELLI - LA PRIMA AMA LA LAZIO DA SEMPRE, LA SECONDA È ROMANISTA DOC ED ENTRAMBE HANNO TRASFORMATO LA PASSIONE PER IL CALCIO IN UN MESTIERE…
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…