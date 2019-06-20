FLASH! - CHE SUCCEDE IN CASA DI MATTEO RENZI? A FIRENZE SI CHIEDONO COME MAI LA MOGLIE AGNESE SI VEDE SEMPRE MENO NELLA VILLONA ACQUISTATA CON DURI SACRIFICI NEI PRESSI DI PIAZZALE MICHELANGELO…-
FLASH! - CHE SUCCEDE IN CASA DI MATTEO RENZI? A FIRENZE SI CHIEDONO COME MAI LA MOGLIE AGNESE SI VEDE SEMPRE MENO NELLA VILLONA ACQUISTATA CON DURI SACRIFICI NEI PRESSI DI PIAZZALE MICHELANGELO…-
ASSE LEGA-QUIRINALE PER IL NUOVO CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA: NOMINATO GIUSEPPE CAVO DRAGONE, CHE COME DAGO-RIVELATO ERA IL NOME PRESCELTO DA SALVINI - SCONFITTA LA TRENTA, È UNA NOMINA-CHIAVE PER LA POLITICA MIGRATORIA DEL GOVERNO. DA LUI DIPENDONO LA GUARDIA COSTIERA E LE CAPITANERIE DI PORTO, ALLA VIGILIA DI UN'ALTRA ESTATE CALDA TRA ONG E BARCONI
SCHERZA COI SANTI MA LASCIA STARE I CINESI - UNA BATTUTA SUI MAIALI MANDA IN FUMO GLI AFFARI DI UBS, BANCA D'AFFARI SVIZZERA, TANTO CHE IL SUO CAPO ECONOMISTA VIENE SUBITO DEFENESTRATO - TUTTO NASCE DA UNA FRASE IN PURO HUMOUR INGLESE, MA NON ERA UN INSULTO, SI PARLAVA DI FEBBRE SUINA. IL CASO DOLCE & GABBANA INSEGNA: I PADRON-CINI NON GRADISCONO L'IRONIA
L’EPITAFFIO DELLO STORICO DELL’ARTE TOMASO MONTANARI A ZEFFIRELLI (CON INCLUSA BORDATA ALLA FALLACI) SCATENA SGARBI: “CHE UN MODESTO CRITICO ADIPOSO DI CUI NON SI CONOSCE NULLA DI ORIGINALE E NON SEDUCENTE NEANCHE COME DIVULGATORE CHIAMI ORIANA FALLACI ‘ORRENDA’ E APPROFITTI DELLA MORTE DI ZEFFIRELLI PER FARE LO SPIRITOSO E IL BASTIAN CONTRARIO DÀ LA MISURA DI UNA DEFICIENZA CRITICA E DI UNA PRESUNTA SUPERIORITÀ CHE È SOLO UN ATTO DI VIGLIACCHERIA…”
ROCCO COMMISSO "MAGNIFICO MESSERE" – IL CALCIO STORICO FIORENTINO ASPETTA IL PATRON VIOLA NELLA FINALE DEL 24 GIUGNO – IL SINDACO NARDELLA HA DATO L’UFFICIALITÀ DELLA SUA PRESENZA IN PIAZZA SANTA CROCE: “UN GRANDE ONORE VEDERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FIORENTINA NEL RUOLO DI "MAGNIFICO MESSERE" NEL TORNEO STORICO PIÙ AMATO DA TUTTI I FIORENTINI – IL PRECEDENTE DI MARIONE CECCHI GORI
CAFONALINO – LA GIORNALISTA LUCILLA QUAGLIA RACCONTA IN UN LIBRO LE AVVENTURE DEL PADRE MARCELLO COME “PILOTA DI ARAFAT”: “HO SCOPERTO CHI ERA DALLA TELEVISIONE E HO CAPITO SOLO ALLORA IL PERCHÉ DI TANTE ALZATACCE NOTTURNE” – NON POTEVA MANCARE ALLA PRESENTAZIONE, MODERATA DALLA NOTEVOLE CLAUDIA CONTE, L’AMBASCIATORE DEL BELIZE, IL MITOLOGICO PUPI D’ANGIERI – IN PLATEA PINUCCIA PITTI, FABIANA BALESTRA, GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI E...
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
SIETE DEGLI ACCANITI BEVITORI DI ENERGY DRINK? MALE! – LE AZIENDE DI BEVANDE ENERGIZZANTI PROMETTONO DI TENERVI SVEGLI, MA NON VI DICONO QUALI SONO I RISCHI ASSOCIATI AL CONSUMO: DALL’AUMENTO DELLA FREQUENZA CARDIACA AD ARITMIE ALL'INCREMENTO DELLA PRESSIONE – E NON SOLO: SONO STATI RILEVATI ANCHE DISTURBI DEL SONNO, CRESCITA DELLA DIURESI ED IPERGLICEMIA – LE CAUSE SONO…