Il ministro dell'immigrazione australiano ha annullato il visto di Novak Djokovic.
FLASH: IL MINISTRO DELL'IMMIGRAZIONE AUSTRALIANO ANNULLA IL VISTO DI NOVAK DJOKOVIC...-
Il ministro dell'immigrazione australiano ha annullato il visto di Novak Djokovic.
FLASH! – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE
L’UNITÀ NAZIONALE INTORNO A SASSOLI - ALLA CAMERA ARDENTE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, IN CAMPIDOGLIO, SFILANO I LEADER DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE. IL CENTROSINISTRA PER UNA VOLTA APPARE UNITO, E DAVANTI AL FERETRO VECCHI NEMICI E NUOVI AMICI PARLOTTANO, CON IL PENSIERO AL COLLE E AL MATTARELLA BIS: “SASSOLI ERA NATURALITER MATTARELLIANO”
GENERALI, ALLA GUERRA! - FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, VICEPRESIDENTE DELLA COMPAGNIA, SI È DIMESSO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL MOTIVO? LA SUA PERSONA È “PALESEMENTE OSTEGGIATA, IMPEDITA DAL DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO CRITICO”. L’INGEGNERE STA AFFILANDO LE ARMI IN VISTA DELLA GRANDE BATTAGLIA DI PRIMAVERA, IN CUI PUNTA A DETRONIZZARE DONNET INSIEME A DEL VECCHIO. A FEBBRAIO I DUE ARZILLI VECCHIETTI PRESENTERANNO IL LORO PIANO (E IL LORO CANDIDATO COME AD…)
MAI ‘NA "JOYA" – OLTRE ALLA DELUSIONE PER LA SCONFITTA IN SUPERCOPPA, PAULO DYBALA DEVE SBOLLLIRE LA RABBIA PER LA CENSURA DI INSTAGRAM: UNO SCATTO SEXY CHE LO RITRAEVA ABBRACCIATO ALLA FIDANZATA È STATO ELIMINATO DAL SOCIAL. NELLA FOTO SI INTRAVEDE IL SENO DI ORIANA SABATINI. A NOVEMBRE ERA TOCCATO A UN POST DI MADONNA…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
"DRAGHI FA FINTA DI NULLA SUL VIRUS, COME BORIS JOHNSON MA SENZA AVERE IL CORAGGIO DI DIRLO" - ANDREA CRISANTI: "LE REGIONI STANNO FACENDO DI TUTTO PUR DI NON DIVENTARE ROSSE DOPO CHE IL GOVERNO NON HA CHIUSO PER TEMPO RISTORANTI E LOCALI DI RITROVO. ORA È TROPPO TARDI E L'UNICA È ASPETTARE CHE PASSI. MEGLIO ARRIVARE A 300MILA CONTAGIATI AL GIORNO, FAR CIRCOLARE I NON VACCINATI PER CONTAGIARLI TUTTI E PUNTARE ALL'IMMUNITÀ DI GREGGE - PER ZAIA VANNO CONTATE SOLO LE PERSONE CON SINTOMI? DIMENTICA IL CONCETTO DI MALATTIA TRASMISSIBILE - IL CONCETTO VEICOLATO ANCHE DAL PREMIER CHE IL GREEN PASS GARANTISCA AMBIENTI SICURI NON È VERO…"