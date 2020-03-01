FLASH - LA NEO FIDANZATA DEL BANANA, L'ONOREVOLE MARTA FASCINA, RINUNCERÀ AL LAUTO STIPENDIO DA PARLAMENTARE COSÌ COME FRANCESCA PASCALE RINUNCIÒ ALLA PAGA DA CONSIGLIERA PROVINCIALE QUANDO ANDÒ A CONVIVERE COL POMPETTA? AH, NON SAPERLO...-
FLASH - LA NEO FIDANZATA DEL BANANA, L'ONOREVOLE MARTA FASCINA, RINUNCERÀ AL LAUTO STIPENDIO DA PARLAMENTARE COSÌ COME FRANCESCA PASCALE RINUNCIÒ ALLA PAGA DA CONSIGLIERA PROVINCIALE QUANDO ANDÒ A CONVIVERE COL POMPETTA? AH, NON SAPERLO...-
RECENSIONE BOLLENTE DI BARBARA COSTA AL FILM “DARK SIDE” DI ANGELA WHITE - LA DESCRIZIONE, SCENA PER SCENA, E’ SCONSIGLIATA AI DEBOLI DI CUORE: “CE LA FAI A AFFRONTARE IL PORNO QUANDO È ESAGERATO, E PERCIÒ QUANTO DI PIÙ ATTIRANTE AI NOSTRI SENSI? È IL FILM CHE LA TUA RAGAZZA CON TE NON ACCETTA DI VEDERE, È QUELLO CHE MAGARI LEI SI GUSTA DA SOLA, DI NASCOSTO. È IL FILM DOVE ANGELA È ANNIENTATA DAL PIACERE DI QUEI CORPI CHE SI ALTERNANO SOPRA, SOTTO E DENTRO LEI, DIVORANDOSELA…” - VIDEO + GALLERY DA IMPAZZIRE
LA LOMBARDIA DIVENTA ZONA ROSSA? L’IPOTESI ESTREMA DI ATTILIO FONTANA È DI CHIUDERE TUTTA LA REGIONE - IL GOVERNATORE HA RIUNITO I CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE DESCRIVENDO UNA SITUAZIONE GRAVE - LA DECISIONE SPETTA AL GOVERNO: MA CONTE AVRÀ IL CORAGGIO DI ASSUMERSI QUESTA RESPONSABILITÀ? - SI VA VERSO LA QUARANTENA PER COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, SOTTO OSSERVAZIONE LA ZONA DI CREMONA
IMPARATE QUESTA PAROLA: “SUPPLY SHOCK”. SARÀ QUELLA CHE CI RICORDEREMO QUANDO IL PANICO SARÀ SFUMATO E DOVREMO FARE I CONTI CON LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL CORONAVIRUS – SARÀ UNA RECESSIONE DIVERSA DA TUTTE QUELLE CHE ABBIAMO GIÀ AFFRONTATO, CHE NASCEVANO DA UN CALO DELLA SPESA AL CONSUMO, CIOÈ DELLA DOMANDA. QUESTA INVECE RIGUARDA L’OFFERTA. E ANCHE LE BANCHE CENTRALI POTRANNO FARE POCO. CHE CE NE FAREMO DI TUTTI QUEI SOLDI GRATIS SE NON CI SARANNO PRODOTTI DA ACQUISTARE?
FLASH! – “IN CASO DI GIOCATORE POSITIVO A CORONAVIRUS, NON POSSIAMO ESCLUDERE LA SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO". LO HA DETTO, IN UNA INTERVISTA A 'DRIBBLING', SU RAIDUE, IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA. POI, NON CI RESTA CHE YOUPORN…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
OSSESSIONATI DALLA PANZA - IL 51% DEGLI ITALIANI SI È INFLITTO UNA DIETA NEGLI ULTIMI TRE ANNI - MA NELL’83% DEI CASI E’ UN PERCORSO FAI-DA-TE CHE NON PREVEDE L’AIUTO DI UN DIETOLOGO O UN NUTRIZIONISTA - SOLO IL 28% DEGLI ITALIANI SOSTIENE DI PRATICARE SPORT CON REGOLARITÀ, MENTRE IL 47% LO FA SOLO IN MODO OCCASIONALE MENTRE 9,4 MILIONI DI PERSONE TRA I 18 E I 65 ANNI SONO COMPLETAMENTE SEDENTARI…