FLASH - LA NEO FIDANZATA DEL BANANA, L'ONOREVOLE MARTA FASCINA, RINUNCERÀ AL LAUTO STIPENDIO DA PARLAMENTARE COSÌ COME FRANCESCA PASCALE RINUNCIÒ ALLA PAGA DA CONSIGLIERA PROVINCIALE QUANDO ANDÒ A CONVIVERE COL POMPETTA? AH, NON SAPERLO...

-

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

media e tv

RECENSIONE BOLLENTE DI BARBARA COSTA AL FILM “DARK SIDE” DI ANGELA WHITE - LA DESCRIZIONE, SCENA PER SCENA, E’ SCONSIGLIATA AI DEBOLI DI CUORE: “CE LA FAI A AFFRONTARE IL PORNO QUANDO È ESAGERATO, E PERCIÒ QUANTO DI PIÙ ATTIRANTE AI NOSTRI SENSI? È IL FILM CHE LA TUA RAGAZZA CON TE NON ACCETTA DI VEDERE, È QUELLO CHE MAGARI LEI SI GUSTA DA SOLA, DI NASCOSTO. È IL FILM DOVE ANGELA È ANNIENTATA DAL PIACERE DI QUEI CORPI CHE SI ALTERNANO SOPRA, SOTTO E DENTRO LEI, DIVORANDOSELA…” - VIDEO + GALLERY DA IMPAZZIRE

politica

business

IMPARATE QUESTA PAROLA: “SUPPLY SHOCK”. SARÀ QUELLA CHE CI RICORDEREMO QUANDO IL PANICO SARÀ SFUMATO E DOVREMO FARE I CONTI CON LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL CORONAVIRUS – SARÀ UNA RECESSIONE DIVERSA DA TUTTE QUELLE CHE ABBIAMO GIÀ AFFRONTATO, CHE NASCEVANO DA UN CALO DELLA SPESA AL CONSUMO, CIOÈ DELLA DOMANDA. QUESTA INVECE RIGUARDA L’OFFERTA. E ANCHE LE BANCHE CENTRALI POTRANNO FARE POCO. CHE CE NE FAREMO DI TUTTI QUEI SOLDI GRATIS SE NON CI SARANNO PRODOTTI DA ACQUISTARE?

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute