resti archeologici piazza pitagora roma resti archeologici piazza pitagora roma resti archeologici piazza pitagora roma
FLASH! L’ANTICA VIA SALARIA L’HANNO TROVATA. CI MANCANO SOLO LE MIGNOTTE – TRA PIAZZA PITAGORA E VIA STOPPANI AI PARIOLI SONO STATI RINVENUTI DEI RESTI ARCHEOLOGICI NEL CORSO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA. SI TRATTEREBBE DI UN TRATTO DELL’ANTICA VIA SALARIA MAGNIFICAMENTE CONSERVATO (SICURAMENTE MEGLIO DELLE STRADE PIENE DI BUCHE CHE SI INCONTRANO NELLA ROMA DI GUALTIERI)-
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VIDEO-CULT! “CHE CAZZO HA FATTO LA PAMELA PRATI, ALLORA DOMANI MI LEVO DAI COGLIONI, ALFONSO MI HAI FATTO UNA PROMESSA? MA VAI UN PO’ A FANCULO!" – LA SBROCCATA DI PATRIZIA ROSSETTI CHE SFANCULA ALFONSINA LA PAZZA (QUALE PROMESSA LE HA FATTO?) E INSULTA PAMELA PRATI A CUI È STATA CONCESSA UNA CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO - "FA QUESTE SCENE DI MERDA, FINGE DI STARE MALE. IO HO 63 ANNI, HO DORMITO SU TUTTI I DIVANI" (E L’HA PURE VENDUTI…) – ECCO COSA HA DETTO LA ROSSETTI A PAMELA PRATI - VIDEO
DRAGHI CE L'HA FATTA - AL PROSSIMO CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 OTTOBRE I 27 PAESI DELL'UNIONE EUROPEA FORMALIZZERANNO IL FATIDICO ''TETTO SUL GAS'' - L’URGENZA PER IL PREMIER USCENTE, CHE RASSICURA LE CANCELLERIE INTERNAZIONALI SULLA MELONI, È FAR SCENDERE IL PREZZO DEL GAS E DOPO TANTI MESI DI STALLO “QUALCOSA SI MUOVE MA SI È PERSO TANTO TEMPO E SI SONO SPESI TANTI SOLDI..." - LA MELONI RINGRAZIA...
PER NON FARE CRAC CREDIT SUISSE SI STA VENDENDO I PALAZZI - LA BANCA SVIZZERA DEVE TROVARE 5 MILIARDI ENTRO FINE MESE E, PER SALVARE IL BARACCONE, SI È RIDOTTA A SVENDERE PER 400 MILIONI L'HOTEL SAVOY DI ZURIGO E IL CAMPUS DA 1,3 MILIARDI - MA QUESTO POTREBBE NON BASTARE E C'È LA POSSIBILITÀ CHE VENGA FATTO UNO SPEZZATINO DELLE ATTIVITÀ STATUNITENSI DELL'ISTITUTO ELVETICO - RESTA IN CAMPO L'IPOTESI DI UN SALVATAGGIO STATALE STILE UBS...
SANTI E PECCATORI – LA FIDANZATA DI SIMBA LA RUE, CHE ORA SI È SCOPERTO ESSERE LA MANDANTE DELL’AGGUATO CONTRO IL TRAPPER, SI CHIAMA BARBARA BOSCALI, IN ARTE “BIBI SANTI 91”. PER CAPIRE DI QUALE ARTE SI OCCUPI, BASTA UNA RICERCA SU INTERNET: È UN’APPREZZATA PORNOSTAR, CHE HA GIRATO ANCHE CON MAX FELICITAS – È STATA LEI AD AVER AIUTATO I RIVALI DI SIMBA A TROVARLO, PER "UMILIARLO" E VENDICARE UN ALTRO RAPPER, BABY TOUCHÉ – LE INTERCETTAZIONI: “SEI UN’INFAME BASTARDA”
"HAALAND SPINGE IL GIOCO DEL CITY VERSO FRONTIERE DEL CALCIO DIGITALE, IN OPPOSIZIONE A QUELLO ANALOGICO DEGLI ALTRI" - PAOLO CONDÒ IN ELOGIO DEL GIGANTE NORVEGESE DEL CITY: "HAALAND SI STA IMPONENDO COME UN GAME-CHANGER: NON È TANTO QUESTIONE DI ESSERE IL MIGLIORE - L'ARMONIA DI MBAPPÉ RESTA DI LIVELLO SUPERIORE - 'FORTE COME UN ORSO E VELOCE COME UN CAVALLO' LO DESCRISSE UN GIORNALISTA NORVEGESE DOPO AVERLO VISTO NEL MOLDE. IL PUNTO È CHE..."
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
UN DITO IN CULO PUO' SALVARVI LA VITA- IL TUMORE ALLA PROSTATA È IL TIPO DI CANCRO PIÙ FREQUENTE NEGLI UOMINI OLTRE I 50 ANNI. E IN ITALIA UN UOMO SU OTTO FARÀ I CONTI CON QUESTO PROBLEMA - OGGI GRAZIE A DIAGNOSI PRECOCI E TERAPIE SEMPRE PIÙ EFFICACI, CIRCA IL 90% DEI PAZIENTI RIESCE A GUARIRE O A CONVIVERE ANCHE PER DECENNI CON LA MALATTIA - MA È IMPORTANTE FARE ATTENZIONE A DIVERSI CAMPANELLI D'ALLARME COME…