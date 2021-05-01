FLASH! - STAVOLTA SALVINI SI LEGA DAVVERO. FERVONO I PREPARATIVI PER LE NOZZE CON FRANCESCA VERDINI. IL MATRIMONIO DOVREBBE AVVENIRE ENTRO IL MESE DI LUGLIO...-
FLASH! - STAVOLTA SALVINI SI LEGA DAVVERO. FERVONO I PREPARATIVI PER LE NOZZE CON FRANCESCA VERDINI. IL MATRIMONIO DOVREBBE AVVENIRE ENTRO IL MESE DI LUGLIO...-
“ERO LA SECONDA AMANTE DI UN RAGAZZO. DOPO LA FIDANZATA UFFICIALE E L’AMANTE UFFICIALE, VENIVO IO". AMORI, DOLORI E BOLLORI DI CAMILLA BONIARDI, IN ARTE CAMIHAWKE, CHE HA SBANCATO CON IL SUO PRIMO LIBRO: “PER TUTTO IL LICEO MI SONO SENTITA CANTARE DIETRO: 'COME LA BARCA VA, LASCIALA ANDARE'. PER VIA DEL MIO SEDERE, CREDO. ERO QUELLA VESTITA MALE MAI AMATA, MOLTO A DISAGIO. CERCAI DI ESSERE ALTRO, HO SCRITTO QUESTO ROMANZO PER…" - VIDEO
FLASH! - MENTRE NEI SONDAGGI IL M5S TOCCA IL FONDO, IL 20/25 PER CENTO DEI PARLAMENTARI GRILLINI STA ADERENDO SOTTOBANCO AL DUO CASALEGGIO-DI BATTISTA. A QUESTO PUNTO, IL CONTE CASALINO STA PENSANDO SERIAMENTE DI FONDARE UN PARTITO...
FIBRILLAZIONI SULLA FIBRA – TIM PRESENTERÀ UN ESPOSTO ALLA CONSOB DOPO LE VOCI SULLO STOP ALLA RETE UNICA NEL RECOVERY PLAN - MA COLAO FA CAPIRE CHE IL PROGETTO NON È PIÙ ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL GOVERNO: “IL NOSTRO OBIETTIVO È POLITICO. SI PUNTA A DARE LA BANDA LARGA A TUTTI. LO FAREMO CON DELLE GARE…” (OCCHIO AL PLURALE)
ATTENZIONE: CADUTA RAZZI - LO SCHIANTO DEL RAZZO CINESE "LUNGA MARCIA’" E’ PREVISTA NELLE PRIME ORE DI DOMENICA 9 MAGGIO – L'ITALIA NON DOVREBBE RISCHIARE NULLA, MA LA PROTEZIONE CIVILE AVVERTE: "NON È ANCORA POSSIBILE ESCLUDERE L'EVENTUALITA' CHE UNO O PIÙ FRAMMENTI DEL SATELLITE CADANO SUL NOSTRO TERRITORIO" – SECONDO LA CINA SI TRATTA DI "PROPAGANDA OCCIDENTALE"…
"MOURINHO ANTIPATICO? A ME RISULTA CHE I GIOCATORI SI BUTTEREBBERO SOTTO UNA MACCHINA PER LUI" – QUEL FEELING TRA DE ROSSI E MOU CHE POTREBBE RI-PORTARE DANIELINO A TRIGORIA COME VICE DELLO SPECIAL ONE - IL PORTOGHESE HA SEMPRE VOLUTO NEL SUO STAFF UN UOMO CHE CONOSCESSE LA SOCIETÀ (DA BEPPE BARESI ALL’INTER A KARANKA AL REAL) - ANCHE MALAGÒ PARLA DELL’ARRIVO DI MOURINHO E DEL POSSIBILE RITORNO ALLA ROMA DI DE ROSSI E TOTTI
CAFONALINO RITORNO AL MUSEO! DA MARINA ABRAMOVIC AL SUPERMAN DI TOMISLAV GOTOVAC, AL MAXXI SESSANTA ARTISTI E CENTO OPERE PER RACCONTARE CONFLITTI, IDENTITÀ, IDEALI, EROI DELLA EX JUGOSLAVIA - LA SERIE FOTOGRAFICA ‘ANGELS WITH DIRTY FACES DI IGOR GRUBIC’ SULLA VETRATA DEL MUSEO RITRAE I MINATORI SERBI DI KOLUBARA IL CUI SCIOPERO DEL 2000 SEGNÒ L'INIZIO DELLA CADUTA DI MILOSEVIC… - ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
LE VIE PER L’ALZHEIMER NON SONO INFINITE – RIVALUTATI I FATTORI DI RISCHIO SU CUI AGIRE PER IL RIDURRE IL PERICOLO DI AMMALARSI - AI NOVE PARAMETRI GIÀ NOTI, SE NE AGGIUNGONO ALTRI TRE DA TENERE D’OCCHIO: I TRAUMI ALLA TESTA NELLA MEZZA ETÀ, L’ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ANZIANI E L’ECCESSO DI ALCOL - FRA I FATTORI CHE PIÙ PESANO SULLA PROBABILITÀ DI DEMENZA C’È ANCHE IL…