JOE BIDEN SI PENTE DI AVER DEFINITO "ILLEGALE" L’IMMIGRATO VENEZUELANO CHE HA ASSASSINATO UNA STUDENTESSA DELLA GEORGIA, LAKEN RILEY: "NON AVREI DOVUTO USARE ILLEGALE, MA SENZA DOCUMENTI" – IL PRESIDENTE HA DOVUTO FARE MARCIA INDIETRO PER LE CRITICHE RICEVUTE DALL’ALA SINISTRA DEL PARTITO DEMOCRATICO, CHE ROMPE I COJONI SUL LINGUAGGIO – OVVIAMENTE TRUMP HA GIOCO FACILE NEL METTERLO ALL'ANGOLO: "STIAMO IMPAZZENDO? BIDEN DOVREBBE SCUSARSI PER ESSERSI SCUSATO CON QUESTO ASSASSINO - IO DICO CHE ERA UN IMMIGRATO ILLEGALE. NON AVREBBE DOVUTO ESSERE NEL NOSTRO PAESE”

BIDEN SI PENTE SI AVER DEFINITO 'ILLEGALE" UN MIGRANTE 'OMICIDA'

biden trump

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - Joe Biden si e' detto pentito di aver usato il termine "illegale" durante il suo discorso sullo stato dell'Unione per descrivere il sospetto assassino di Laken Riley, una studentessa della Georgia uccisa da un venezuelano. "Non avrei dovuto usare illegale, ma senza documenti", ha ammesso in una intervista a Msnbc, spiegando che non voleva sminuire nessun gruppo e che ha sempre cercato di differenziarsi su questo terreno dall'ex presidente Donald Trump. Ieri il leader dem aveva difeso l'uso del termine replicando che quell'immigrato "tecnicamente non dovrebbe essere qui".

laken riley

Ma di fronte alle crescenti critiche nel suo partito ha fatto marcia indietro. Biden era "scivolato" in un battibecco con la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, che lo aveva sfidato a pronunciare il nome della vittima. "E' vero, una giovane donna e' stata assassinata da un illegale", aveva ammesso. Il termine e' sconsigliato anche dalla sua amministrazione perche' deumanizza persone che spesso chiedono asilo politico o aiuto umanitario.

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

TRUMP ATTACCA BIDEN, SI È SCUSATO CON MIGRANTE ASSASSINO

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - Donald Trump ha attaccato Joe Biden per essersi scusato di aver definito nel suo discorso sullo stato dell'Unione "illegale" un venezuelano sospettato di aver ucciso Laken Riley, una studentessa della Georgia, dove oggi ha incontrato i suoi genitori. "Avrei dovuto dire senza documenti", ha detto in una intervista tv. "Stiamo impazzendo? Io dico che era un straniero illegale. Era un immigrato illegale. Era un migrante illegale. E non avrebbe dovuto essere nel nostro Paese, e non ci sarebbe mai stato con le politiche di Trump", ha accusato tra gli applausi. "Biden - ha aggiunto - dovrebbe scusarsi per essersi scusato con questo assassino".