NEL MEZZO DELLA QUARANTENA, VI PARE IL MOMENTO DI PRESENTARE LA (ENNESIMA) NEWCO PER ALITALIA? I GRILLINI VOGLIONO FAR PARTIRE AL PIÙ PRESTO LA COMPAGNIA NAZIONALIZZATA, MENTRE IL PD VUOLE PRENDERE TEMPO E FAR SLITTARE TUTTO DOPO MAGGIO. ANCHE IN ATTESA DELLA PREVISTA PIOGGIA DI SOLDI CHE ARRIVERÀ DALL’EUROPA ALLE COMPAGNIE AEREE, CHE NEL 2020 IL SETTORE PERDERANNO 314 MILIARDI DI DOLLARI (-55%)