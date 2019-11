“L’OLOCAUSTO? STORICAMENTE NON C’È NESSUNA PROVA” - IL DELIRIO DELL’AVVOCATO NEGAZIONISTA LUIGI BELLAZZI A “LA ZANZARA”: “LO ZYKLON B SERVIVA PER DISINFESTARE LE BARACCHE. HITLER NON ERA UN CRIMINALE, DIFESE L’EUROPA” - LA LITE CON PARENZO: “SE TI INCROCIO TI SPUTO IN FACCIA, MALEDETTO, TI DENUNCIO”, “SEI UN CRETINO” – VIDEO

A LA ZANZARA SU RADIO 24 LO SCONTRO TRA DAVID PARENZO E L'AVVOCATO NEGAZIONISTA VERONESE LUIGI BELLAZZI

Da “la Zanzara - Radio24”

luigi bellazzi

Ecco quello che è successo nella puntata della Zanzara su Radio 24 di mercoledì 27 novembre. Come si fa a dire che lo Ziklon B serviva per disinfestare le baracche?: "Se tu vuoi credere alle bufale, sei libero di farlo. Come le stragi di Saddam, le armi di sterminio di massa di Saddam. C’è una logica che è quella della verità storica". Ma sono cose accertate: "Ma accertate da chi?". Gli stessi nazisti hanno detto ciò che hanno fatto: "Ma che vada a dare via il culo, Parenzo". Ma lei ha detto che il genocidio del popolo ebraico non c’è stato e che le persone morte per tifo: "Sì. Ho detto che ad un certo punto c’erano delle gravissime epidemie di tifo. Ma avete visto com’erano trattati in Unione Sovietica? Avete visto le foto dei nostri soldati prigionieri in Iugoslavia?".

treno olocausto 2

Lei nega che ci sia stato l’Olocausto, come cazzo si fa: "C’è una logica nella storia, nella critica, perché ad un certo punto non è stata costituita una commissione internazionale? Io dico che storicamente non c’è nessuna prova…Sono in compagnia dell'Abbè Pierre, di Garaudy". "Ti denuncio e se ti incrocio per strada ti sputo in faccia, maledetto", esplode Parenzo. Bellazzi: "Vieni, vieni. Denuncia dove vuoi. Di Parenzo non me ne frega un cazzo. Parenzo, sei un cretino".

Cruciani: "Come si fa a dire che l’Olocausto non è esistito, perché?: "Perché non c’è la prova storica". Confermi di essere fascista, anzi fascistissimo?: "Certo". Ti piace pure Hitler, quel signore con i baffetti?: "Mi piace ad un certo punto l’ordine, la disciplina, l’organizzazione che c’era in Germania. Mi piace che la Germania ad un certo punto abbia difeso l’Europa. Se volete fare la storia di Topolino, fate la storia di Topolino".

david parenzo

hitler

Hitler era un criminale: "Un criminale? Nemmeno Stalin era un criminale, i capi di stato non possono essere dei criminali. Tu non puoi pensare che 80 milioni di tedeschi si siano sacrificati ad un certo punto per un criminale". Hitler ha fatto qualcosa di buono?: "Il patto Ribbentrop-Molotov, per esempio. Ha difeso l’Europa". Parenzo: "Dovrebbero rinchiuderti dentro un ospedale". Bellazzi: "Come Ezra Pound, ecco la vostra libertà di pensiero. Chi la pensa in modo diverso, va rinchiuso in ospedale. Bravi, complimenti. Perché c’è la dittatura del pensiero unico". Parenzo: "Se ti incrocio, ti sputo in faccia...".

treno olocausto 3

Bellazzi: "Vuoi che ci diamo appuntamento, Parenzo? Io non ho problemi. Avanti, Parenzo". Parenzo: "Che tu sia maledetto per quello che dici". Bellazzi: " Si, si, si…". Come cazzo fai a dire che le leggi razziali sono meravigliose?: "Se fossero state quel crimine infame che state urlando voi, mi puoi spiegare perché anche chi le ha scritte lo avete fatto ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Badoglio? Mi volete spiegare perché Togliatti lo ha nominato suo capo di gabinetto? Mi volete spiegare perché lo avete fatto presidente della Corte Costituzionale? Allora vi farete una domanda storica o no? Parenzo, racconti bugie".

luigi bellazzi 1 auschwitz

"Mio nonno è stato cacciato dall'ordine degli avvocati perchè ebreo", dice Parenzo: " Nessuno è stato cacciato dall’albo. Veniva iscritto in un albo speciale dove era vietato assistere la pubblica amministrazione". Parenzo: "Mio nonno non poteva più lavorare, imbecille". Bellazzi: "Parenzo, racconti bugie. Scappi, Parenzo, di fronte alla verità"

