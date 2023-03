14 mar 2023 20:14

MO' SO RAZZI AMARI! – UN JET RUSSO “SU-27” HA COLPITO E ABBATTUTO UN DRONE AMERICANO "REAPER" SOPRA IL MAR NERO. IL VELIVOLO DEGLI STATI UNITI È PRECIPITATO IN ACQUE INTERNAZIONALI – IL PENTAGONO: “QUESTO INCIDENTE SEGUE UNO SCHEMA DI AZIONI PERICOLOSE DA PARTE DI PILOTI RUSSI CHE INTERAGISCONO CON AEREI STATUNITENSI E ALLEATI NELLO SPAZIO AEREO INTERNAZIONALE” – LA CASA BIANCA: “SE IL MESSAGGIO DI MOSCA È NON VOLARE SU MAR NERO, FALLIRÀ”