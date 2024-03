LA MORTE PUO' ASPETTARE: LA CERETTA È PIÙ IMPORTANTE - UNA DONNA SI È COLLEGATA COMPLETAMENTE NUDA (MENTRE SI DEPILAVA) ALLA VIDEOCHIAMATA DI UN FUNERALE DI UN PARENTE - LA RIUNIONE ONLINE ERA STATA ORGANIZZATA PER I FAMILIARI CHE NON POTEVANO PARTECIPARE ALLA FUNZIONE RELIGIOSA, CHE SI TENEVA A LONDRA: LA DONNA PENSAVA DI AVERE LA WEBCAM SPENTA, MA LE SUE VIRTU' SONO STATE VISTE DA TUTTI...

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Completamente nuda al funerale, ma solo per errore: è successo a una donna in Inghilterra. Mamma di due bambini, la signora non poteva prendere parte alla funzione di persona e quindi si è collegata via Zoom. Il videocollegamento, infatti, era stato creato proprio per chi avesse voluto assistere al funerale da remoto. Fin qui tutto bene. Dopo essersi collegata, però, la donna deve aver dimenticato che la sua webcam era accesa. E così, come riporta il DailyMail, si è spogliata per fare la doccia.

Poi, a quanto pare ancora ignara del problema, la signora avrebbe continuato la sua routine, con tanto di depilazione, sotto gli occhi basiti di tutti coloro che già si erano seduti in chiesa, in attesa dell'inizio della cerimonia. Un momento a dir poco imbarazzante e poi diventato virale online […]

