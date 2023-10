MUSK, UNA NE FA E CENTO NE SBAGLIA – IL BOSS DI X È STATO COSTRETTO A CORRERE AI RIPARI CANCELLANDO UN TWEET, DOPO CHE DUE ACCOUNT, CHE AVEVA SPONSORIZZATO COME AFFIDABILI PER SEGUIRE IL CONFLITTO IN ISRAELE, SONO STATI BOLLATI COME ANTISEMITI E PROMOTORI DI NOTIZIE FALSE – IL RESPONSABILE DI UNA DELLE PAGINE HA RISPOSTO A UN COMMENTO IN MANIERA SPREZZANTE: “FATTI GLI AFFARI TUOI, EBREO”. E SUL SOCIAL MUSK È STATO TRAVOLTO DALLE POLEMICHE…

DAGONEWS

Elon Musk ha dovuto affrontare una terribile reazione negativa da parte del popolo di X (ex Twitter) per aver promosso siti che pubblicavano notizie false e usavano la parola "ebreo" come termine offensivo.

Dopo l’accusa di aver permesso che i contenuti antisemiti raddoppiassero sulla propria piattaforma, Musk è stato costretto a cancellare un tweet che raccomandava un account antisemita e un promotore di video che si spacciava come fonte affidabile di informazioni sull'attacco a Israele.

Il proprietario di X, infatti, aveva invitato i suoi 159 milioni di follower a seguire gli account @WarMonitors e @sentdefender in quanto “buoni per seguire la guerra in tempo reale”.

I follower di Musk hanno sottolineato l’uso ripetuto da parte di @WarMonitors del termine "ebreo" in maniera offensiva sulla piattaforma e un post in cui scriveva di "farsi gli affari propri, ebreo" rivolto dall’account al capo del supermercato di New York, Avi Kaner.

«La persona che Musk raccomanda per fornire informazioni sull’escalation Israele-Hamas è un antisemita che fa disinformazione» ha scritto Sam Sokol del quotidiano israeliano Haaretz. «È stato a lungo, e rimane, un antisemita» ha aggiunto Seth Abramson.

Il resoconto di War Monitors ha affermato che “la stragrande maggioranza delle persone nei media e nelle banche sono sionisti” e ha detto a un avversario di “andare ad adorare un fratellino ebreo”.

L'account di Sent Defender si è dimostrato entusiasta dell'approvazione di Musk, rispondendo: "Wow, grazie mille per il supporto!"mMusk ha risposto ai ringraziamenti con un tweet che rimane, tuttora, sul suo account: “Prego. Come sempre, per favore resta il più vicino possibile alla verità, anche per le cose che non ti piacciono”.

Anche Sent Defender ha una storia di fake news: a maggio aveva infatti pubblicato un’immagine falsa generata dall’intelligenza artificiale di una massiccia esplosione al Pentagono. «Pubblica regolarmente cose sbagliate e non verificabili e cerca di aumentare il numero di iscritti a pagamento», ha affermato Emerson T. Brooking, ricercatore presso l’Atlantic Council Digital Forensics Research Lab.

