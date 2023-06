6 giu 2023 13:09

"IL MIO NEGOZIO È STATO SVALIGIATO 5 VOLTE IN 5 MESI" - LA DISPERAZIONE DELLA TITOLARE DI UN CASALINGHI A ROMA, PRESA DI MIRA DA UNA BANDA DI LADRI: "PENSAVO DI ESSERMI FATTA TROVARE IMPREPARATA, MA NON È COSÌ. L’ULTIMA VOLTA HANNO ADDIRITTURA BLOCCATO LA STRADA CON LA CAMPANA PER LA RACCOLTA DEL VETRO: IN QUEL MODO LA POLIZIA NON POTEVA ARRIVARE IN TEMPO. CI TENGONO D’OCCHIO: I LADRI CI FANNO VISITA DOPO CHE…"