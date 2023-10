RAZZI AMARI! – UN MISSILE HA COLPITO IL QUARTIERE GENERALE DEL CONTINGENTE ONU NEL SUD DEL LIBANO (UNIFIL) SENZA FARE VITTIME. CHI L'HA SPARATO? – AL SISI HA VINTO LA SUA BATTAGLIA CON WASHINGTON: IL VALICO DI RAFAH SARÀ APERTO PER GLI AIUTI UMANITARI NELLA STRISCIA, COME CHIEDEVA L'EGITTO, PER SBLOCCARE L'USCITA DI CIRCA 500 AMERICANI – A GAZA SI CONTINUA A MORIRE: 2670 LE VITTIME NELLA CITTÀ, QUASI 10MILA I FERITI - LA DICHIARAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO EUROPEO: “GERUSALEMME HA DIRITTO A DIFENDERSI MA SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE...”

UNIFIL, RAZZO HA COLPITO LA NOSTRA BASE NEL SUD DEL LIBANO

IL VIDEO DEL CONVOGLIO DI CIVILI IN FUGA DA GAZA, COLPITO DA UN RAID

(ANSA) - BEIRUT, 15 OTT - Un razzo ha colpito oggi il quartiere generale del contingente Onu nel sud del Libano (Unifil) senza fare vittime. Lo ha riferito il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, precisando che al momento non è possibile determinare da dove sia stato lanciato il razzo che ha colpito l'interno della base costiera di Naqura, a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele. "In quel momento i nostri peacekeeper non erano nei bunker, ma fortunatamente nessuno è stato ferito", ha detto Tenenti.

valico di Rafah - gaza egitto

BLINKEN, IL VALICO DI RAFAH SARÀ APERTO AD AIUTI UMANITARI

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto "sarà aperto" per gli aiuti umanitari nella Striscia, come chiedeva l'Egitto per sbloccare l'uscita di circa 500 americani: lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken partendo dal Cairo. "Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l'Egitto, con Israele e con altri il meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e portarla alle persone che ne hanno bisogno", ha detto ai giornalisti. Blinken ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno nominato un inviato, l'ex diplomatico di lunga data David Satterfield, per lavorare sugli aiuti a Gaza.

attacco israele striscia gaza

MO: BILANCIO VITTIME A GAZA SALE A 2.670 MORTI

(Adnkronos) - Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, dallo scorso 7 ottobre, è salito a 2.670 morti, ha reso noto il ministero della Salute. Più di 9.600 persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani.

LEGA ARABA-UA, 'RISCHIO GENOCIDIO SE ISRAELE INVADE GAZA'

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 15 OTT - L'invasione di Gaza da parte di Israele potrebbe portare a un "genocidio di proporzioni senza precedenti". Lo affermano la Lega araba e l'Unione africana in una dichiarazione congiunta. Entrambe le organizzazioni hanno chiesto "alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale di fermare la catastrofe che si sta svolgendo davanti a noi, prima che sia troppo tardi".

valico di Rafah - gaza egitto

MO: UE, 'DIRITTO ISRAELE A DIFENDERSI SECONDO DIRITTO INTERNAZIONALE, PROTEGGERE CIVILI' =

(Adnkronos) - "L'Ue condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in Israele e deplora profondamente la perdita di vite umane. Non esiste alcuna giustificazione per il terrore. Sottolineiamo con forza il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale di fronte ad attacchi così violenti e indiscriminati. Ribadiamo l'importanza di garantire la protezione di tutti i civili in ogni momento, in linea con il diritto internazionale umanitario".

INFILTRAZIONE ARMATA IN ISRAELE DAL LIBANO

E' quanto si legge in una dichiarazione adottata dai membri del Consiglio europep, che fissa la posizione comune dei 27 anche in vista del vertice straordinario dei leader che si terrà martedì pomeriggio in video conferenza. "Chiediamo ad Hamas di rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna condizione - continua la nota - Ribadiamo l'importanza di fornire aiuti umanitari urgenti, assicurando che questa assistenza non venga abusata dalle organizzazioni terroristiche". L'Ue ribadisce poi che "è fondamentale evitare un'escalation regionale" e sottolinea l'impegno "per una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati", oltre che "la necessità di un ampio impegno con le legittime autorità palestinesi e con i partner regionali e internazionali che potrebbero avere un ruolo positivo nel prevenire un'ulteriore escalation".

PERSONE FUGGONO DA GAZA israele bombardamenti su gaza raid israeliano sulla striscia di gaza 4 i fronti della guerra - israele gaza cisgiordania libano egitto ISRAELE LIBANO raid israeliano sulla striscia di gaza 1 CHARLIE HEBDO VIGNETTA GAZA BENJAMIN NETANYAHU bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 15 BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA