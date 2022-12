SAPETE PER QUANTO TEMPO GLI ITALIANI SI DEVONO SMANACCIARE L’AUGELLO PRIMA ESPLODERE DI GIOIA? 9 MINUTI E 52 SECONDI. QUESTO È IL TEMPO MEDIO CHE PORNHUB HA REGISTRATO PER OGNI SESSIONE DI ACCESSO AL SITO – TRA LE CATEGORIE DI VIDEO ZOZZI PREFERITE DAL PUBBLICO ITALIANO C’È QUELLA DEI PORNO TRANS, GUARDATA IN ITALIA IL 138% IN PIÙ RISPETTO AL RESTO DEL MONDO – A FREQUENTARE IL SITO PIÙ UOMINI (68%) CHE DONNE (32%)…

Valerio Berra per www.fanpage.it

9 minuti e 52 secondi. È questo il tempo medio che nel 2022 Pornhub ha registrato per ogni sessione di accesso sul suo sito da un utente localizzato in Italia. Nove secondi in più della media dello scorso anno e due secondi in meno della media europea. Restano invariati i dati sul pubblico, la maggior parte degli utenti in Italia sono uomini (68%), le donne sono circa un terzo (32%).

Lanciato nel 2007 (due anni dopo YouTube) Pornhub è uno dei portali di punta di MindGeek, la società canadese che domina il mercato del porno online con progetti come YouPorn, XTube e SexTube. Negli ultimi anni la società è stata spesso sotto attacco per il tipo di contenuti ammessi sulle sue piattaforme. Solo nel dicembre 2020 milioni di video sono stati cancellati perché contenevano materiale violento o diffuso senza consenso.

Le cinque categorie più apprezzate dagli utenti italiani sono: Lesbian, Mature, Transgender, Popular With Women e Threesome. Lo staff di Pornhub Italia segnala in particolare il caso della categoria Transgender: “Questa categoria è stata guardata in Italia il 138% in più rispetto al resto del mondo”.

Non solo. Il termine trans compare al sesto posto tra le parole più cercate in Italia. È preceduto da: italiano, milf, amatoriale italiano, hentai e lesbian. Curioso l’aumento nelle ricerche della parola “dentista”: sono salite del 173% rispetto allo scorso anno. Per fruire dei contenuti pornografici gli italiani preferiscono lo smartphone: gli accessi da mobile sono l’85% del traffico totale.

Sempre secondo Pornhub nel mondo le tre categorie più cercate sulla piattaforma sono Lesbian, Ebony e Japanese. La cateogoria che è cresciuta di più rispetto al 2021 è Reality, con un aumento delle ricerche in tutto il mondo che è arrivato al 169%.

Nella sezione pornostar più cercate troviamo parecchie conferme. Ai primi tre posti ci sono Martina Smeraldi, Malena La Pugliese e Rocco Siffredi. A livello globale invece il podio è stato conquistato da Abella Danger, Lana Rhoades e Angela White.

