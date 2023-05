GLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA GUERRA IN SUDAN METTE A RISCHIO LA PRODUZIONE DI COCA-COLA – IL PAESE AFRICANO PRODUCE L’80% DELLA FORNITURA GLOBALE DI GOMMA ARABICA, INGREDIENTE FONDAMENTALE PER LA PRODUZIONE DELLA BIBITA, MA ANCHE PER LE GOMME DA MASTICARE, IL VINO ROSSO E I CIOCCOLATINI “M&MS” – IL CONFLITTO HA BLOCCATO LE ESPORTAZIONI E I MAGAZZINI DELLE AZIENDE POTREBBERO RIMANERE A SECCO...