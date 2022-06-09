NEGLI STATI UNITI UN UOMO ARMATO E' STATO ARRESTATO NEI PRESSI DELL'ABITAZIONE DEL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA, BRETT KAVANAUGH - FERMATO DALLA POLIZIA, HA DETTO AGLI AGENTI CHE ERA LI' PERCHE' VOLEVA UCCIDERE IL GIUDICE - SCONVOLTO DAL POSSIBILE RIBALTAMENTO DELLA SENTENZA CHE SANCISCE IL DIRITTO ALL'ABORTO, L'UOMO AVEVA DECISO DI DARE UN SENSO ALLA SUA VITA AMMAZZANDO UNO DEI GIUDICI CHIAMATI A DECIDERE SUL CASO...

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1. USA: UOMO ARMATO ARRESTATO VICINO CASA DI GIUDICE CORTE SUPREMA

HA DETTO ALLA POLIZIA CHE LO VOLEVA UCCIDERE

Dall'ansa.it
 

Brett Kavanaugh 2 Brett Kavanaugh 2

Un uomo armato è stato arrestato vicino all'abitazione del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. Lo riferisce il Washington Post, sottolineando che l'uomo ha detto alla polizia che voleva uccidere il giudice. Dopo la fuga di notizie sull'aborto, con la Corte Suprema orientata ad abolirne il diritto, le proteste si sono moltiplicate nei pressi delle abitazioni dei saggi americani
 
2. BIDEN CONDANNA MINACCE UOMO ARMATO VICINO CASA GIUDICE KAVANAUGH
Dall'ansa.it
 
Joe Biden condanna le azioni minacciose della persona armata arrestata vicino all'abitazione del giudice della corte suprema Brett Kavanaugh. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che i dirigenti pubblici, compresi i giudici, devono essere in grado di fare il loro lavoro senza preoccupazioni per la loro sicurezza personale
 
 
3. USA: ARRESTATO VOLEVA UCCIDERE GIUDICE CORTE SUPREMA

TEMEVA ABOLIZIONE DIRITTO ABORTO E ALLENTAMENTO CONTROLLO ARMI

Dall'ansa.it
 

Brett Kavanaugh Brett Kavanaugh

Il dipartimento di giustizia ha accusato Nicholas Roske, l'uomo armato arrestato vicino alla casa del giudice della corte suprema Brett Kavanaugh, di aver tentato o minacciato di rapire o uccidere un magistrato americano. Roske ha raccontato alla polizia di essere venuto dalla California per un uccidere un "non specificato giudice della corte suprema" e che era sconvolto dal timore che la stessa corte abrogasse il diritto d'aborto - dopo le prime indiscrezione sulla decisione - e allentasse il controllo sulle armi.

Polizia intorno alla casa di Brett Kavanaugh Polizia intorno alla casa di Brett Kavanaugh

 

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