HA DETTO ALLA POLIZIA CHE LO VOLEVA UCCIDERE
TEMEVA ABOLIZIONE DIRITTO ABORTO E ALLENTAMENTO CONTROLLO ARMI
Polizia intorno alla casa di Brett Kavanaugh
NEGLI STATI UNITI UN UOMO ARMATO E' STATO ARRESTATO NEI PRESSI DELL'ABITAZIONE DEL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA, BRETT KAVANAUGH - FERMATO DALLA POLIZIA, HA DETTO AGLI AGENTI CHE ERA LI' PERCHE' VOLEVA UCCIDERE IL GIUDICE - SCONVOLTO DAL POSSIBILE RIBALTAMENTO DELLA SENTENZA CHE SANCISCE IL DIRITTO ALL'ABORTO, L'UOMO AVEVA DECISO DI DARE UN SENSO ALLA SUA VITA AMMAZZANDO UNO DEI GIUDICI CHIAMATI A DECIDERE SUL CASO...-
HA DETTO ALLA POLIZIA CHE LO VOLEVA UCCIDERE
TEMEVA ABOLIZIONE DIRITTO ABORTO E ALLENTAMENTO CONTROLLO ARMI
Polizia intorno alla casa di Brett Kavanaugh
CAFONALINO - GUALTIERI FORSE SI È SVEGLIATO SULLA QUESTIONE DELLA MONNEZZA? IL SINDACO DURANTE IL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA LISTA CIVICA CAPITOLINA ALL'ACQUARIO ROMANO HA PROMESSO 655 OPERATORI DELL'AMA IN PIÙ PER RISOLVERE L'EMERGENZA RIFIUTI, I PRIMI 155 ENTRO GIUGNO - VERRANNO RADDOPPIATE ANCHE LE DITTE ESTERNE CHE FANNO LA RACCOLTA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - ALL'EVENTO ERANO PRESENTI MALAGÒ, L'ASSESSORE ONORATO, CHICCO TESTA, KERSTY RANUCCI, MONICA LUCARELLI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TUM-ORE CONTATE - DALL'ASCO, IL CONGRESSO PIÙ IMPORTANTE DEL MONDO PER L'ONCOLOGIA, ARRIVANO OTTIME NOTIZIE NELLA LOTTA AI TUMORI. UNA INNOVATIVA “CHEMIOTERAPIA SMART” È LA NUOVA ALLEATA CONTRO IL CANCRO AL SENO: IL FARMACO HA RADDOPPIATO LA SOPRAVVIVENZA, RIDUCENDO DEL 36% IL RISCHIO DI MORTE DELLE PAZIENTI – L’IMMUNOTERAPIA, INVECE, È L’ARMA CONTRO IL MELANOMA E IL TUMORE AL POLMONE: IL TRATTAMENTO RISVEGLIA LE DIFESE IMMUNITARIE DEL MALATO E…