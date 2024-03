STRAGE A MOSCA: VIDEO CHOC! - SPARATORIA NELLA SALA DA CONCERTO CROCUS CITY HALL DOVE SI STAVA ESIBENDO LA BAND RUSSA PICNIC: PER IL MINISTERO DEGLI ESTERI SI TRATTA DI UN “SANGUINOSO ATTACCO TERRORISTICO” – ALMENO QUATTRO UOMINI IN MIMETICA HANNO APERTO IL FUOCO SULLA FOLLA, UCCIDENDO 40 PERSONE. I FERITI SAREBBERO ALMENO 100. IN SALA C'ERANO OLTRE 6MILA SPETTATORI – GLI ASSALITORI AVREBBERO ANCHE LANCIATO “UNA GRANATA O UNA BOMBA INCENDIARIA” CHE HA FATTO DIVAMPARE UN INCENDIO NELLA SALA: IL TETTO DELL’EDIFICIO È IN FIAMME E RISCHIA DI CROLLARE. CI SONO ANCORA PERSONE INTRAPPOLATE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA - LO SCORSO 7 MARZO A MOSCA ERA SCATTATO L'ALLARME TERRORISMO DOPO CHE ERA STATO SVENTATO UN ATTACCO DELL'ISIS IN UNA SINAGOGA DELLA CAPITALE

1. ATTENTATO A MOSCA. STRAGE NELLA SALA DA CONCERTO, ALMENO 40 MORTI E 100 FERITI. EDIFICIO IN FIAMME, PERSONE INTRAPPOLATE

Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall a Mosca. Lo riferiscono le agenzie russe. Almeno quattro, forse cinque, uomini in mimetica hanno aperto il fuoco, secondo Ria Novosti. Nell’edificio è scoppiato poi un incendio. Il ministero degli Esteri russo lo ha definito «un sanguinoso attacco terroristico. L’intera comunità internazionale deve condannarlo».

Secondo i media, almeno 40 persone sono state uccise e 100 ferite. Lo riferisce Baza rilanciato da diversi media russi, tra cui Novaya Gazeta e Moscow Times. È in corso un’evacuazione dell’edificio, riporta invece la Tass.

L’Autorità per l’aviazione russa ha annunciato che sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti di Mosca. Un elicottero ha iniziato a scaricare acqua sulla sala concerti, mentre altri due elicotteri sono pronti a partire.

«Non c’è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca», dice il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Al momento della sparatoria potevano esserci fino a 6.200 persone, perché quasi tutti i biglietti per il concerto della band Picnic erano andati esauriti. In totale, la capacità massima della sala del Crocus è di oltre 9.500 persone, riferiscono i media russi.

«I paramilitari filo-Kiev negano il loro coinvolgimento a Mosca»

Un rappresentante del Corpo dei Volontari Russi (Rdk), tra i gruppi paramilitari fedeli all’Ucraina responsabili di incursioni armate nelle regioni ucraine russe, ha negato qualsiasi coinvolgimento del gruppo nella sparatoria nella sala concerti di Mosca. «Ovviamente non abbiamo nulla a che fare con questo», ha detto un rappresentante del gruppo a Novaya Gazeta Europe.

Che cosa è successo

In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori che avanzano e sparano a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall’ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano.

Gli assalitori, che poi sarebbero fuggiti, avrebbero anche tirato «una granata o una bomba incendiaria» che ha fatto divampare appunto l’incendio nella sala. Gran parte dei presenti sarebbe riuscita a scappare dal luogo della sparatoria.

Secondo quanto riferito sempre dai media russi, era in programma il concerto della band rock Picnic. Il tetto dell’edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sarebbero ancora persone all’interno che chiedono aiuto.

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha parlato di «una terribile tragedia», senza fornire tuttavia alcun bilancio delle vittime se non confermare che vi sono dei morti. Sobyanin ha deciso di annullare tutti gli eventi sportivi, culturali e altri eventi pubblici a Mosca nel fine settimana.

Gli americani a Mosca restino dove sono: lo ha raccomandato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale americana, John Kirby, definendo «orribili» le immagini dell’accaduto e assicurando che «i nostri pensieri sono per le vittime».

2. RUSSIA, ALLERTA TERRORISMO A MOSCA. GLI USA: “RISCHI NELLE PROSSIME 48 ORE”. E LA FARNESINA: “EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI”

Estratto dell'articolo dell'8 marzo 2024 su www.ilfattoquotidiano.it

Allarme attentati in Russia. Dopo che giovedì 7 marzo i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno annunciato di aver sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga della capitale russa, la Farnesina “suggerisce di continuare a evitare nelle prossime settimane ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”.

Intanto anche dall’Ambasciata americana a Mosca è stato diffuso un ‘alert’ di sicurezza in cui si segnala il rischio di attacchi terroristici nella città per le prossime 48 ore.

“L’ambasciata sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a Mosca, inclusi concerti. Consigliamo ai cittadini americani di evitare tali occasioni nelle prossime 48 ore”, si legge in un comunicato pubblicato giovedì sera. Anche l’ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile.

