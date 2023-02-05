VIDEO-FLASH - “PUTIN, SE NON VIENE FERMATO, QUELLO CHE SUCCEDERA’ LA PROSSIMA VOLTA SARA’ A UN PAESE NATO: KALININGRAD, TRANSINISTRIA, MOLDAVIA” - CALENDA RIESCE A NON AZZECCARNE MEZZA: “KALININGRAD È UN ENCLAVE RUSSA, LA TRANSINISTRIA E' UNO STATO FANTASMA E LA MOLDAVIA NON È UN PAESE NATO” - VIDEO

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L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…