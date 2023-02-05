Calenda ha la preparazione culturale, politica o in questo caso geografica di un Di Maio o un Di Battista
Solo nato ai parioli pic.twitter.com/ZOa0oEXueS— Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) February 4, 2023
VIDEO-FLASH - “PUTIN, SE NON VIENE FERMATO, QUELLO CHE SUCCEDERA’ LA PROSSIMA VOLTA SARA’ A UN PAESE NATO: KALININGRAD, TRANSINISTRIA, MOLDAVIA” - CALENDA RIESCE A NON AZZECCARNE MEZZA: “KALININGRAD È UN ENCLAVE RUSSA, LA TRANSINISTRIA E' UNO STATO FANTASMA E LA MOLDAVIA NON È UN PAESE NATO” - VIDEO-
Calenda ha la preparazione culturale, politica o in questo caso geografica di un Di Maio o un Di Battista
Solo nato ai parioli pic.twitter.com/ZOa0oEXueS— Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) February 4, 2023
STATE BONI, ANZI BONOMI! – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, CARLO BONOMI, PRIMA RANDELLA LA BCE (“POTREBBE MIGLIORARE QUALCOSA NELLA SUA COMUNICAZIONE, SPAVENTA COME VENGONO COMUNICATE LE DECISIONI”) E POI IL COMMISSARIO EUROPEO FRANS TIMMERMANS IN MERITO ALLA TRANSIZIONE AI VEICOLI ELETTRICI: “QUESTE SCELTE CHE SPIAZZANO INTERI SETTORI INDUSTRIALI PORTANO IL SUO NOME”
CHI È CORSO VIA CON I SOLDI DI BOLT? – LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO ACCUSATA DI AVER TRUFFATO USAIN BOLT, STOCKS AND SECURITIES LIMITED, SI DIFENDE: “ABBIAMO COLLABORATO CON GLI INVESTIGATORI PER CHIARIRE LA FRODE. STIAMO INDAGANDO SULLE ACCUSE DI PRESUNTA FRODE COMMESSA DA UN DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ CHE PARE ABBIA..."
CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…