VUOI VEDERE CHE, ALLA FINE, A SILURARE NETANYAHU SARANNO I SUOI AMICI ULTRAORTODOSSI – IL GOVERNO ISRAELIANO E’ A UN PASSO DALLA CRISI SULLA LEVA OBBLIGATORIA PER GLI HAREDI, NOTORIAMENTE DEI FANCAZZISTI CHE PENSANO SOLO A PREGARE – LA CORTE SUPREMA HA CHIESTO AL GOVERNO DI INTERVENIRE SULLA QUESTIONE SENZA VIOLARE I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA - L’ESENZIONE MILITARE PER GLI ULTRAORTODOSSI È DIVENTATA SEMPRE PIÙ INSOSTENIBILE CON L’ESPANSIONE DELLA COMUNITÀ, OGGI PARI AL 12% DELLA POPOLAZIONE ISRAELIANA E DESTINATA A SALIRE AL 19% NEL 2030…

Estratto dell’articolo dal “Sole 24 Ore”

ebrei ultraortodossi all aeroporto di tel aviv

Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla sulla stessa crisi che lo aveva fatto collassare nel 2018: la coscrizione degli ebrei ultraortodossi, un nodo che avrebbe dovuto essere sciolto ieri e sta tenendo in sospeso la maggioranza più a destra della storia israeliana. L’oggetto del contendere è l’approvazione di una nuova legge per esentare dalla leva la comunità degli haredi […], sostenuta dal governo in carica attesa al vaglio della Knesset entro il 31 marzo: la data di scadenza del vecchio testo in materia, già giudicato iniquo e bersagliato da polemiche sempre più roventi dopo quasi sei mesi di conflitto.

PROTESTA DEGLI EBREI ULTRAORTODOSSI

La Corte suprema del Paese aveva imposto all’esecutivo di rispondere entro il 24 marzo alle petizioni per l’arruolamento degli haredi, spiegando per iscritto come intendesse promulgare una nuova legge senza violare i principi di uguaglianza sanciti dal tribunale nel 2018.

[…] Il rebus sull’arruolamento degli ultraortodossi sta incrinando la popolarità di un Netanyahu già indebolito e la tenuta di un governo spaccato su vari fronti. Da un lato esponenti centristi come Benny Gantz, l’attuale membro del gabinetto di guerra, hanno minacciato di abbandonare l’esecutivo in caso di via libera della Knesset a una proroga dell’estensione nella sua forma attuale.

matrimonio ultraortodosso 14

Dall’altro gli esponenti ultraortodossi del governo difendono il privilegio e sono pronti a defilarsi in caso di un cambio di rotta di Netanyahu. Il «diritto»all’esenzione, un retaggio delle origini di Israele, è diventato sempre più insostenibile con l’espansione della comunità haredi, oggi pari al 12% della popolazione israeliana e destinata a innalzarsi al 19% nel 2030.

Le tensioni interne al governo si consumano sullo sfondo di nuove fiammate nei combattimenti, con escalation di scontri sui vari fronti del conflitto. […] Secondo gli ultimi dati diramati dal ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, il bilancio delle vittime palestinesi è salito a 32.552, a fronte di 74.980 dallo scoppio del conflitto del 7 ottobre a oggi. […]

matrimonio ultraortodosso 25