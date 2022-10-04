Matteo Pucciarelli per repubblica.it
LUCA ZAIA UMBERTO BOSSI MATTEO SALVINI
umberto bossi e matteo salvini LUCA MORISI MATTEO SALVINI UMBERTO BOSSI
CASTELLI DI RABBIA: “LA LEGA PER ORA NON È SCALABILE MA SE SALVINI PERDE IN LOMBARDIA PER LUI È LA FINE" – L’EX MINISTRO CHE HA FONDATO L'ASSOCIAZIONE NORDISTA "AUTONOMIA E LIBERTÀ": "I VERTICI DEL CARROCCIO SONO SPAVENTATI E LA BASE È IN SUBBUGLIO. UN RISULTATO INTANTO LO ABBIAMO RAGGIUNTO: IN QUESTI GIORNI SI TORNA A PARLARNE CON FORZA DEL…"-
Matteo Pucciarelli per repubblica.it
LUCA ZAIA UMBERTO BOSSI MATTEO SALVINI
umberto bossi e matteo salvini LUCA MORISI MATTEO SALVINI UMBERTO BOSSI
VAI AVANTI TU CHE A ME VIENE DA RIDERE – MENTRE PER GLI ITALIANI È IN ARRIVO UNA MAXI-STANGATA SULLE BOLLETTE DA 2.942 EURO SU BASE ANNUA A FAMIGLIA, LA MELONI PREFERISCE MANDARE DRAGHI A TRATTARE A BRUXELLES SUL GAS - LA "DRAGHETTA" GIURERÀ DOPO IL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20-21 OTTOBRE SULL'ENERGIA (L'ITALIA SARÀ RAPPRESENTATA DAL PREMIER USCENTE). AL COLLE NON DISPIACE QUESTA SOLUZIONE. MA PER LA MELONI IL PROBLEMA E’ L'ASSE GERMANIA-FRANCIA CHE TAGLIA FUORI L'ITALIA MALDESTRA
ECCO COSA C’E’ DIETRO IL NO DELLA MELONI A LICIA RONZULLI MINISTRO – CECCARELLI SCODELLA UN SAPIDO RITRATTONE DELL’INFERMIERA DEL BANANA CANDIDATA A GUIDARE IL MINISTERO DELLA SANITA’ (MA LEI SMENTISCE): DALLA FOTO IN CUI ALLATTAVA A STRASBURGO ALLA TESTIMONIANZA A PROPOSITO DI IDOLETTI DELLA FERTILITÀ ACCOLTI A GIROTAVOLA DURANTE LE CENE A VILLA SAN MARTINO - “NEI GIORNI CONCITATI DEL QUIRINALE TRA RONZULLI E MELONI QUALCOSA DI STORTO DEVE ESSERSI VERIFICATO. E UN NO PRIMA ANCORA DI COMINCIARE È GIÀ UN NO CHE VALE PER IL FUTURO”
LA DRAGHETTA INDOSSA L'ELMETTO – GIORGIA MELONI HA TELEFONATO A VOLODYMYR ZELENSKY, HA ASSICURATO IL SOSTEGNO DEL FUTURO GOVERNO ITALIANO A KIEV E HA DETTO CHE L'ANNESSIONE ALLA RUSSIA DI QUATTRO REGIONI UCRAINE “NON HA ALCUN VALORE GIURIDICO E POLITICO” – INTANTO LE TRUPPE UCRAINE HANNO SFONDATO LE LINEE RUSSE A KHERSON E MOSCA AMMETTE LA RITIRATA
“L’UCRAINA CONCEDA LA CRIMEA ALLA RUSSIA” – IL PIANO DI PACE DI ELON MUSK FA INCAZZARE ZELENSKY E L’UE, SCATENA LA REAZIONE DELLA GERMANIA CON L’AMBASCIATORE TEDESCO CHE SFANCULA IL MILIARDARIO E FA GODERE MOSCA - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO PESKOV: "FATTO MOLTO POSITIVO". UN DEPUTATO DELLA DUMA: "MUSK SIA PRESIDENTE USA". IL COMMISSARIO UE ALL'AMBIENTE: "L'UCRAINA SENZA LA CRIMEA È COME LA TESLA SENZA BATTERIE"
“IL PIANO DA 200 MILIARDI DELLA GERMANIA SULL’ENERGIA? E’ L’INIZIO DEL CANNIBALISMO NELL’UNIONE EUROPEA” – IL PREMIER UNGHERESE ORBAN ACCUSA BERLINO E INVITA BRUXELLES A FARE QUALCOSA “ALTRIMENTI DISTRUGGERA’ L’UNITA’ EUROPEA” – “NON C'È UNA SOLUZIONE EUROPEA COMUNE PER AIUTARE LE SOCIETÀ EUROPEE. CERTO, LE SANZIONI SONO STATA IMPOSTE A TUTTI MA NON C'È UN FONDO FINANZIARIO COMUNE PER…” - VIDEO