CHE FACEVA TRUMP PRIMA DELLA RIVOLTA? ERA A UN MINI-PARTY CON I FIGLI E ASCOLTAVA “GLORIA”! - IL VIDEO PUBBLICATO DAL FIGLIO DONALD JR, CHE INCITA I MANIFESTANTI: “SONO SOLO GRANDI PATRIOTI STUFI DELLE BUGIE. GRAZIE A TUTTI PER QUESTO”. POCO DOPO, IL PRESIDENTE USCENTE È SALITO SUL PALCO PER ARRINGARE LA FOLLA DI WASHINGTON, CHE POI HA ASSALTATO IL CAMPIDOGLIO-
PEGGIO DEI SUPPORTER DI TRUMP, QUELLI CHE LI LIQUIDANO SENZA CAPIRE - FABRIZIO BARCA PROVA A FARLO ("IL RISENTIMENTO ARRIVA UN POPOLO COLPITO DA ENORMI DISUGUAGLIANZE") E VIENE PERCULATO DA MATTIA FELTRI: "ASCOLTIAMOLI MA SENZA COLAPASTA IN TESTA NEMMENO SI COMINCIA" - TOMASO MONTANARI PONE IL TEMA DELL'ASSENZA DI "GIUSTIZIA ED EGUAGLIANZA" SOCIALE E CAPPELLINI LO SPERNACCHIA: "COME TRASFORMARE UN'INSURREZIONE DI SUPREMATISTI, RAZZISTI, NAZISTI DELL'ILLINOIS NELLA SOLITA MOZIONE 'COMPAGNI, ABBIAMO DIMENTICATO LE PERIFERIE'"
PILLOLE DI POLITICAMENTE SCORRETTO - G. SALLUSTI: “VORREI TRANQUILLIZZARE LE ANIME BELLE PREOCCUPATE DAI COLPI DI CODA DEL TRUMPISMO: L’OUTSIDER COL TOUPÈ ORMAI È STORIA. GLI AUTOREVOLISSIMI DEMOCRATICI INVECE SONO LA CRONACA, E IL FUTURO PROSSIMO. GENTE COME NANCY PELOSI, CHE HA PRESENTATO ALCUNI GIORNI FA UN PACCHETTO DI RIFORME "CORAGGIOSE E SENZA PRECEDENTI". UN MEGA-PIANO DI AIUTI PER AZIENDE E LAVORATORI PIAGATI DALLA PANDEMIA? MACCHÉ, L’ABOLIZIONE DI “PADRE” E “MADRE” DAL VOCABOLARIO...
FONTANA, FACCE RIDE: “GIULIO GALLERA ERA MOLTO STANCO” - LA VERSIONE DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA DELLA CACCIATA DELL’ASSESSORE GAFFEUR, CHE È STATO SILURATO DOPO L’ULTIMA USCITA LE DICHIARAZIONI SULLE FERIE DEI MEDICI. IN QUESTI GIORNI GALLERA HA PROVATO IN TUTTI I MODI A MANTENERE UN POSTO IN GIUNTA, SENZA ESITO. COME DAGO-ANTICIPATO “MESTIZIA” MORATTI HA ACCETTATO L’ASSESSORATO AL WELFARE IN CAMBIO DELLA VICEPRESIDENZA DELLA REGIONE. COSÌ FRA DUE ANNI E MEZZO SARÀ IN POLE PER LA SUCCESSIONE…