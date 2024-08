DELMASTRO, UN ALTRO DISASTRO – IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA A FERRAGOSTO È ANDATO IN VISITA NELLE CARCERI DI TARANTO E BRINDISI, MA HA VOLUTO INCONTRARE SOLO GLI AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA: “NON MI INCHINO ALLA MECCA DEI DETENUTI” – UNA SPARATA PROPRIO MENTRE LA MAGGIORANZA SI SPACCA SULLE MISURE PER AFFRONTARE IL SOVRAFFOLAMENTO NELLE CELLE – LA GAFFE DELLA FOTO CON LA SIGARETTA ACCESA SOTTO IL CARTELLO “VIETTAO FUMARE”

Estratto dell’articolo di Chiara Spagnolo per “la Repubblica”

Andrea Delmastro FUMA IN CARCERE

Va a visitare le carceri, ma senza incontrare i detenuti, Andrea Delmastro. E lo rivendica. Lo ha fatto il 14 agosto a Taranto e Brindisi, dove ha spiegato: «Non mi inchino alla Mecca dei detenuti».

È un altro segnale della frattura tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, che invece gira le carceri in tandem con i Radicali e chiede di trovare soluzioni per il sovraffollamentonelle celle. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove afferma: «Nella mia delega non c’è il detenuto, ma la polizia penitenziaria ».

Dall’altro fronte della maggioranza il capogruppo di FI in commissione Giustizia della Camera, Tommaso Calderone, prospetta invece la necessità di occuparsi dei problemi dei detenuti «compreso quello delle cure sanitarie». Prospettive inconciliabili, evidentemente.

andrea delmastro

Ma torniamo alla visita di Delmastro al carcere di Taranto. Il dirigente di FdI incontra solo gli agenti penitenziari, mosso dall’intenzione di «non inchinarsi alla Mecca dei detenut ». Quelle parole suscitano lo sdegno dell’Unione camere penali e dell’Organismo congressuale forense, con tanto di richiesta di intervento al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Ma Delmastro non si smuove e, mentre gli azzurri raccolgono prove della situazione esplosiva per chiedere, a ferie finite, misure alternative al carcere, il meloniano dalla Puglia afferma: «Umanizzare le pene significa dare posti idonei ai detenuti». E ancora: «Gli svuotacarceri in passato sono stati fallimentari. Trattare i detenuti non significa liberarli». […]

ANDREA DELMASTRO - CARLO NORDIO

Con gli agenti Delmastro non si sottrae mai ai selfie: peccato che nel carcere di Brindisi abbia dimenticato di spegnere la sigaretta prima di farsi fotografare, proprio sotto il cartello “Vietato fumare”. Pubblica la foto sul suo profilo Instagram, poi si accorge che iniziano le polemiche. E la rimuove.