ELLY A BRANDELLI – ECCOLA, LA “CALOROSA PARTECIPAZIONE” DI CUI PARLA LA SCHLEIN ALL’INIZIATIVA DEL PD, “UNA E INDIVISIBILE”, CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: SEDIE VUOTE E PERSONE CHE CERCANO DISPERATAMENTE L’OMBRA (O UNA SCUSA PER NON SENTIRE SANDRO RUOTOLO) – LITIGANDO CON VINCENZO DE LUCA, LA SEGRETARIA DEM È FINITA A STRACCI CON TUTTO IL GRUPPO LOCALE CAMPANO DEM – LO SCAZZO SUL COMMISSARIAMENTO E L’ASSIST DI BONACCINI ALLO “SCERIFFO”

sedie vuote al convegno del pd contro l autonomia a napoli

1. SCHLEIN, CALOROSA PARTECIPAZIONE ALLA DUE GIORNI DEM

(ANSA) - "Grazie della bellissima e calorosa partecipazione a questa importante due giorni del Partito democratico. Ringrazio tutto il partito di Napoli e il commissario Misiani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento all'iniziativa Dem "Una e indivisibile" in corso a Napoli.

Il governo, con il progetto di Autonomia differenziata, "sta lavorando per aumentare i divari territoriali. Che se acuiti diventano barriere razziste, classiste e sessiste". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento all'iniziativa Dem "Una e indivisibile" in corso a Napoli. "Un governo - ha aggiunto - con arroganza ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto: il presidenzialismo per l'Autonomia differenziata. Ci dobbiamo mobilitare".

elly schlein convegno contro l autonomia a napoli

2. AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SCHLEIN A NAPOLI CON IL PD PER DIRE NO AL GOVERNO. MA PESA L'ASSENZA DI DE LUCA

Pesa l’assenza di Vincenzo De Luca, nel giorno di chiusura dell'evento di Napoli del Pd contro l'autonomia differenziata ancora di più. Anche perché Elly Schlein si è ritrovata con la bomba del documento in cui tutto il gruppo regionale e i segretari provinciali hanno chiesto lo stop al commissariamento del partito in Campania.

vincenzo piero de luca

Come De Luca d'altronde. La segretaria Schlein glissa, per ora, con un laconico: «Il Pd è tutto qui a Napoli». La risposta al governatore, dicono i suoi, sta nel fatto che tutti gli amministratori (Stefano Bonaccini e Antonio Decaro in testa) sono a Napoli. Tutti i parlamentari dem anche, ad esclusione di Piero De Luca. Insomma il Pd nazionale è nel rovente chiostro di Foqus tranne la famiglia De Luca, i deluchiani, e il gruppo regionale.

vincenzo de luca

[...] Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd che prende la parola subito dopo l'introduzione di Loredana Capone. «Evitiamo di dividerci almeno tra di noi. Faremmo un regalo alla destra». Bonaccini in Campania ha vinto ovunque alla primarie proprio per il sostegno deluchiano e dell'intero gruppo Pd in Regione. Solo a Napoli città Schlein è risultata prima. Tant'è ripete: «Vincenzo è un ottimo presidente di Regione mi auguro che quelle che possono essere le divergenze si possano appianare il prima possibile».

elly schlein convegno contro l autonomia a napoli 1

[...] La segretaria incontra i disoccupati. Ma soprattutto promette una mobilitazione contro l'autonomia differenziata: «Il governo con arroganza ha suggerito un patto di potere con un orrido baratto: il presidenzialismo per l'autonomia differenziata. Ci dobbiamo mobilitare in tutto il Paese. Il Pd in tutta Italia, compatto, dice no all'autonomia differenziata. Da Napoli alziamo insieme un grido che è: fermatevi, non andate avanti perché farete male a questo Paese». […]

