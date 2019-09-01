1. FLASH! CANCELLERIE IN ALLARME: VOGLIONO CANCELLARE DI MAIO AL MINISTERO DEGLI ESTERI 
2. LA MERKEL AVREBBE CHIAMATO MATTARELLA E SI SAREBBE DETTA ''DELUSA'' DALLA SCELTA DEL NOME - MA COME MAI GIGGINO SI È PRESO QUESTA CASELLA, LUI CHE NON HA MAI AVUTO LA PASSIONE DELLA POLITICA ESTERA? SEMPLICE: HA VISTO CHE NEL CERIMONIALE DI STATO, IL MINISTRO DEGLI ESTERI VIENE SUBITO DOPO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. PRIMA DI INTERNO ED ECONOMIA…

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