NAPOLISPIA - SALVINI HA UN GROSSO PROBLEMA SOTTO IL VESUVIO E ORA PUNTA SUGLI ''SCOIATTOLINI'', I FANTOMATICI DISSIDENTI DEL M5S CHE DOVREBBERO VOTARE NO ALLA FIDUCIA. I NEOLEGHISTI ''SCIPPATI'' DA FORZA ITALIA, CON CUI LA LEGA È PASSATA DAL 4,6% DEL MARZO 2018 AL 19,2% DI MAGGIO 2019, AVEVANO GIÀ ASSAPORATO IL SEGGIO - BRINDA DE LUCA ALLA NOMINA DI ROBERTO SPERANZA: ECCO PERCHÉ
ROUSSEAU A FERRUCCIO E FUOCO – DE BORTOLI: “IERI ERA MOLTO TRISTE VEDERE UN INTERO PAESE CON LE SUE ISTITUZIONI AGGRAPPATO ALL’ESITO DI UNA PIATTAFORMA PRIVATA, CON PROCEDURE CHE NON CONOSCIAMO E CHE PONE UNA SERIE DI PROBLEMI SULLA NOSTRA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA” - “TUTTO DIPENDE DA UNA SOCIETÀ PRIVATA CHE PROBABILMENTE CI GUADAGNA ANCHE…” – VIDEO
ALTRO CHE SCONFITTA, DI MAIO E CASALEGGIO SI SONO PRESI IL GOVERNO! - LUIGINO NON ESCE AFFATTO RIDIMENSIONATO: È MINISTRO DEGLI ESTERI, HA SALVATO BONAFEDE E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, HA FRACCARO A PALAZZO CHIGI, MENTRE FICO HA D’INCÀ AGLI INUTILI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO - IL PD HA MANTENUTO IL MOVIMENTO DI CASALEGGIO E DI MAIO AL POTERE, PARI PARI
VI RICORDATE QUANDO DI MAIO & DIBBA ANDARONO DAI GILET GIALLI? – LA LORO GITARELLA SCATENÒ UNA CRISI DIPLOMATICA MICA MALE: IL 14 FEBBRAIO IL MINISTRO DEGLI ESTERI FRANCESE LE DRIAN SPIEGÒ COSÌ IL RITIRO DELL’AMBASCIATORE DA ROMA: ‘L’INIZIATIVA DEL VICEPREMIER È STATO L’EPISODIO DI TROPPO’. ORA QUELLA PERSONA È MINISTRO DEGLI ESTERI DELL’ITALIA - E MENTRE PARIGI VENIVA MESSA A FERRO E FUOCO, LUIGINO OFFRIVA...
LA MAGGIORANZA "DE PAPEL" - DOPO LA SOMIGLIANZA DEL CAPOGRUPPO GRILLINO FRANCESCO D'UVA CON IL "PROFESSORE", RISPUNTA IL VIDEO DEL NEO MINISTRO ROBERTO GUALTIERI CHE SUONA "BELLA CIAO", LA CANZONE PREFERITA DELLA BANDA DELLA SERIE NETFLIX "LA CASA DE PAPEL": CORRETE A PROTEGGERE LA ZECCA DI STATO - VIDEO