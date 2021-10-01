FLASH - DRAGHI E SALVINI SI INCONTRANO A PALAZZO CHIGI E COSI' FINIRA' LA MANFRINA DEL "CAPITONE" - IL LEGHISTA SI COSPARGERA' IL CAPO DI CENERE E DIRA' A SUPERMARIO CHE LO STRAPPO SULLA DELEGA FISCALE E' STATO SOLO UN BANALE INCIDENTE DI PERCORSO, UN'INEZIA, CHE LUI E' SALDAMENTE IN MAGGIORANZA E CHE NON INTENDE COMPLICARE IL LAVORO DEL GOVERNO...

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DRAGHI INCONTRA SALVINI A PALAZZO CHIGI 

(ANSA) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà oggi alle ore 16.30 a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini.

 

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politica

CALENDA, MA ‘NDO VAI? IL DERBY TRA RENZI E L’EX MINISTRO PER CONQUISTARE LA LEADERSHIP DEL "CENTRINO" – “CON RENZI IL PROBLEMA È CHE L'ATTIVITÀ DI LEADER POLITICO NON È CONCILIABILE CON QUELLA DI BUSINESSMAN”, HA GRAFFIATO CALENDA - "CARLO È UN PO' COSÌ E CERCA DI FARE POLEMICA ANCHE CON GLI AMICI", IL BUFFETTO DI RENZI CHE IN PRIVATO CONFIDA: SE AZIONE, IL PARTITO DI CALENDA, VOLEVA LANCIARE UNA OPA SULL'AREA LIBERAL DEMOCRATICA E RIFORMISTA, EBBENE NON PUÒ FARLO, NON HA I NUMERI NÉ LA STRUTTURA…