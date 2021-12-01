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IL POLITICAMENTE CORRETTO NON PAGA - IL SOGNO DI KAMALA HARRIS DI DIVENTARE LA PRIMA DONNA E PURE DI COLORE ALLA CASA BIANCA SI INFRANGE AD APPENA UNDICI MESI DALLA NOMINA: IL 52% DEGLI AMERICANI NON LA SOPPORTA PIÙ, I REPUBBLICANI LA RITENGONO INCAPACE E TRA I SUOI È SCATTATO IL “SI SALVI CHI PUÒ” – DOPO LE DIMISSIONI DELLA DIRETTRICE DELLA COMUNICAZIONE ASHLEY ETIENNE, A MOLLARLA È ANCHE LA SUA PORTAVOCE SYMONE SANDERS – PARE CHE LE DUE NON SOLO LA CONSIDERINO PRESUNTUOSA E ARROGANTE, MA…