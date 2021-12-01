patuanelli conte giuseppe conte patuanelli
FLASH! - ENNESIMO SCHIAFFO A CONTE, SCONFESSATA LA LINEA CONTE-PATUANELLI IN CDM: GRUPPI E MINISTRI M5S CONTRARI ALLA PATRIMONIALE CHE PIACEVA TANTO A PEPPINIELLO APPULO…-
“ADESSO BASTA STUPIDAGGINI, AVETE ROTTO IL ..” - PARLA CRISTIAN INVERNIZZI, IL LEGHISTA ANTI NO VAX CHE NEI GIORNI SCORSI È VENUTO QUASI ALLE MANI CON IL COLLEGA GUGLIELMO GOLINELLI CHE CRITICAVA IL GREEN PASS: “NEGARE LA PANDEMIA E' ROBA DA PSICHIATRIA. SONO DI BERGAMO. MIO PADRE L'ABBIAMO PRESO PER I CAPELLI, E HO PERSO DEGLI AMICI - LA LEGA È UN MOVIMENTO SERIO. SI DISCUTE MA È IL SEGRETARIO CHE FA LA SINTESI”
DIPLOMAZIA UN CAZZO - SECONDO LA STAMPA FRANCESE MACRON AVREBBE DEFINITO JOHNSON UN “CLOWN” SULLA QUESTIONE DEI MIGRANTI CHE ATTRAVERSANO LA MANICA, AGGIUNGENDO: "È TRISTE VEDERE UN PAESE IMPORTANTE GUIDATO DA UN PAGLIACCIO" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE TRA CAPI DI STATO E DI GOVERNO CI SI SFANCULA: A PARIGI DISSERO CHE BIDEN ERA UN "TRUMP SENZA TWITTER" E PROPRIO THE DONALD È IL MAESTRO DELLO SCONTRO, VISTI GLI INSULTI INCROCIATI CON HILLARY, OBAMA, KIM, "SLEEPY JOE"…
SUL CASO REGENI SI SCOPRONO GLI ALTARINI: "GIUSEPPI" SI GIOCÒ PURE LA CARTA OCCULTA MINNITI - DALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA È SPUNTATA UNA MISSIONE SEGRETA NEL 2020, QUANDO CONTE CHIAMO L'EX MINISTRO PER FARE UN TENTATIVO COL CAIRO - LA MOSSA RIMASE SEGRETA ANCHE PERCHÉ MINNITI ERA INDIGESTO AI GRILLINI: VOLÒ PER ALMENO DUE VOLTE IN EGITTO E A UN CERTO PUNTO LA TRATTATIVA CON AL SISI SEMBRAVA SBLOCCATA, MA POI…
HANNO FATTO DIVENTARE FLUIDO E ARCOBALENATO PURE BABBO NATALE - POLEMICHE A MODENA PER L'INSTALLAZIONE IN PIAZZA DI UN "SANTA CLAUS" BALLERINO IN TUTÙ DI AGHI DI PINO - PER FORZA ITALIA "È UN'ICONA PER ADULTI IDEOLOGIZZATI, MEZZO BABBO E MEZZA BABBA. QUI NON SI SMETTE MAI DI FARE POLITICA" - IL PROF DI STORIA E MODENESE DOC CARLO GALLI RIMETTE TUTTI A POSTO: "SIAMO IN PANDEMIA, CON LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE AL 30% CI SI PUNZECCHIA SU QUESTI DIVERSIVI…"
IL POLITICAMENTE CORRETTO NON PAGA - IL SOGNO DI KAMALA HARRIS DI DIVENTARE LA PRIMA DONNA E PURE DI COLORE ALLA CASA BIANCA SI INFRANGE AD APPENA UNDICI MESI DALLA NOMINA: IL 52% DEGLI AMERICANI NON LA SOPPORTA PIÙ, I REPUBBLICANI LA RITENGONO INCAPACE E TRA I SUOI È SCATTATO IL “SI SALVI CHI PUÒ” – DOPO LE DIMISSIONI DELLA DIRETTRICE DELLA COMUNICAZIONE ASHLEY ETIENNE, A MOLLARLA È ANCHE LA SUA PORTAVOCE SYMONE SANDERS – PARE CHE LE DUE NON SOLO LA CONSIDERINO PRESUNTUOSA E ARROGANTE, MA…