FLASH! - FONTE DI PALAZZO CHIGI: SALVO FOLLIE NEL SEGRETO DELL'URNA, ACCORDO FATTO SU SABINO CASSESE PRESIDENTE...-
FLASH! - FONTE DI PALAZZO CHIGI: SALVO FOLLIE NEL SEGRETO DELL'URNA, ACCORDO FATTO SU SABINO CASSESE PRESIDENTE...-
GIOVANNINI DA RECOVERY - IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE SOLLEVA LA QUESTIONE DI UNA POSSIBILE REVISIONE DEL PNRR ALLA LUCE DEL CARO ENERGIA E L’UE RISPONDE CHE È POSSIBILE SOLO “IN CASI ECCEZIONALI”. INSOMMA, GIÀ È TANTO CHE CI DANNO TUTTI STI SOLDI, CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE - INTANTO L’ANTITRUST UE DÀ IL VIA LIBERA A 3,8 MILIARDI PER LA BANDA LARGA
AVVOCATO VUOL DIRE CONNIVENTE? - DOPO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA CANCELLATO LA CENSURA DELLA CORRISPONDENZA TRA I DETENUTI AL 41 BIS E I LORO LEGALI, "IL FATTO" HA TITOLATO "GENIALE: COSÌ I BOSS POTRANNO ORDINARE OMICIDI E STRAGI", FACENDO INCAZZARE LA GIUNTA DELLE CAMERE PENALI - "LIBERO": "I SOSTENITORI DELLA CAMPAGNA GIUSTIZIALISTA E MANETTARA CONFONDONO L'AVVOCATO CON IL CLIENTE" - IL CASO PITTELLI, AVVOCATO ED EX PARLAMENTARE, IN CARCERE PERCHE' ACCUSATO DI...
"SE IL CENTRODESTRA PROPONE SABINO CASSESE PER IL QUIRINALE, IL PD NON POTREBBE NEGARGLI I VOTI, VISTO CHE NEL 2013 LO STESSO EMERITO GIURISTA FU UNO DEI CANDIDATI PIDDINI AL COLLE" - GIANCARLO LEHNER A DAGOSPIA: "EPPURE, I TROPPI TERMINALI PARLAMENTARI DELLA CASTA TOGATA POTREBBERO AZZANNARE LO STRENUO-TEMERARIO SABINO, CHE, A SUO RISCHIO E PERICOLO, HA PIÙ VOLTE OSATO CRITICARE LA SETE DI STRAPOTERE DELLA MAGISTRATURA…"
“A VOLTE SERVE VARIARE” – MANCINI STUDIA UNA NUOVA ITALIA E CHIEDE LA SOSTA DEL CAMPIONATO - A MENO DI DUE MESI DAGLI SPAREGGI PER VOLARE A QATAR 2022, IL CT PROVA LE ALTERNATIVE AL SUO 4-3-3: UN 3-5-2 CON L’INSERIMENTO NEL PACCHETTO DIFENSIVO DI LUIZ FELIPE E UN 4-2-4, IL NEFASTO SCHEMA DI VENTURA. IN ENTRAMBI I CASI E’ ZANIOLO, PIÙ DI BALOTELLI, LA VERA VARIABILE…
ALLA FINE DRAGHI SI È DECISO E HA CHIAMATO SILVIO BERLUSCONI - “MARIOPIO” STAMANI HA TELEFONATO AL “BANANA”, CHE È ANCORA RICOVERATO AL SAN RAFFAELE, FACENDOGLI I “MIGLIORI AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE”. NEL CORSO DEL COLLOQUIO I DUE NON AVREBBERO AFFRONTATO ALCUN TEMA POLITICO (SARÀ VERO?)