FLASH - GIUSEPPE CONTE ALLE 18.30 VA AL QUIRINALE PER UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE MATTARELLA...-
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PARTY HARD PER TRUMP – ABBANDONATO DAI REPUBBLICANI, “MCDONALD” STA PENSANDO DI FONDARE UN NUOVO PARTITO TUTTO SUO, CHE VORREBBE CHIAMARE “PATRIOT PARTY” – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, NE AVREBBE GIÀ PARLATO CON I SUOI PIÙ STRETTI CONSIGLIERI…
MA ALLORA HA RAGIONE LA MORATTI! I VACCINI SI DITRIBUISCONO GIÀ IN BASE AL PIL, ALMENO A LIVELLO GLOBALE: NEI PAESI POVERI SONO STATE FATTE SOLO 25 INIEZIONI, IN GUINEA - SECONDO L'OMS C'È IL RISCHIO CHE QUESTO "SOVRANISMO FARMACEUTICO" DIVENTI "UNA CATASTROFE MORALE PER TUTTI" - L'EUROPA STUDIA UN MECCANISMO PER GIRARE ALL'AFRICA LE DOSI IN PIÙ E IL TRAGUARDO DI RIUSCIRE A SMISTARE 2 MILIARDI DI VACCINI NEL MONDO ENTRO IL 2021 È MOLTO LONTANO...
“COSÌ BELLO DA VEDERE” – POVERO TRUMP, NEL GIORNO DELLA RESA GLI TOCCA PURE IL TWEET SARCASTICO DI GRETA THUNBERG: “SEMBRA UN VECCHIETTO MOLTO FELICE CHE GUARDA VERSO UN FUTURO LUMINOSO” – L’INCONTRO-SCONTRO AL SUMMIT DELL’ONU E LO SCAMBIO DI “CINGUETTII” SULLA GESTIONE DELLA RABBIA…
FINITO TRUMP, NON FINISCE IL TRUMPISMO – LA BASE ELETTORALE DELL’ORMAI EX PRESIDENTE NON MOLLA: “DOBBIAMO RESTITUIRE AL POPOLO QUEL POTERE AVIDAMENTE CONTROLLATO DAI PALAZZI DI WASHINGTON” – COME OGNI ANNO, IN VIRGINIA SI RADUNANO I SOSTENITORI DELLE ARMI LIBERE (E DEL PUZZONE), MA C’È CHI È DELUSO PERCHÉ ALLA FINE HA RINUNCIATO: “CI HA LASCIATO SOLI…” – VIDEO
MACALUSO, FALCE E RANDELLO - LE DONNE, GLI AMORI E I BOLLORI DELLO STORICO DIRIGENTE DEL PCI SCOMPARSO IERI: "FINII IN GALERA PER ADULTERIO. NEL PCI NON TUTTI FURONO DALLA MIA PARTE. SUBII UN PROCESSO. MI DESCRIVEVANO COME MORALMENTE DEGENERATO – NEGLI ANNI ‘60 MI LEGAI A ERMINIA PEGGIO, SORELLA DI UN DIRIGENTE DEL PARTITO. MA IO NON ERO PRONTO A TRONCARE CON LA MIA FAMIGLIA. ERMINIA DOPO ALCUNI MESI SI SUICIDÒ. GIORGIO AMENDOLA CHIESE DI…" - FU SORVEGLIATO DAI SOVIETICI E SUI RAPPORTI SI LEGGE: "MACALUSO INCONTRAVA IN UNA VILLA UNA SIGNORA E..."