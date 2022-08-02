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FLASH! – ABBIAMO SCHERZATO: LETTA E CALENDA HANNO RAGGIUNTO L’ACCORDO! AZIONE E +EUROPA FARANNO PARTE DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA - COME DAGO-ANTICIPATO, ERA SOLO UN PROBLEMA DI SEGGI...- -
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QUIZ ELETTORALE – USANDO UN RICORDO PERSONALE, MATTIA FELTRI FA UN RIFERIMENTO CATTIVELLO AD ALCUNI POLITICI. DI CHI SI TRATTA? - "DUE MIEI VECCHI AMICI SI SONO SPOSATI MOLTI ANNI FA. A LUI PIACEVA FARE BATTUTE OMOFOBE. LEI UNA SERA LO TROVÒ AD ARMEGGIARE FRA LE GAMBE DI UN UOMO. NE FECE UNA TRAGEDIA. POI SI MISE A FREQUENTARE MOTOCICLISTI TATUATI. MA I DUE NON DIVORZIARONO MAI: NON ERANO A POSTO COL FISCO, NON GLI CONVENIVA. A PENSARCI SU, SEMBRA LA STORIA DI..."
FLASH - IO LA CONOSCO BENE - L’EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA (ORA IN AZIONE) OSVALDO NAPOLI LIQUIDA COSI’ LICIA RONZULLI: “LA VEDO MOLTO BENE NELLE VESTI DI UNA COLF ASSUNTA CON CONTRATTO REGOLARE IN CASA DEI SOVRANISTI”
I DEM PRENDONO I CANDIDATI, IL PROGRAMMA LO SCRIVE CALENDA – L’ACCORDO TRA PD E AZIONE PREVEDE CHE IL 70% DEI SEGGI VADA AI DEMOCRATICI, E IL 30 AI CANDIDATI DI CARLETTO. NEL “PATTO ELETTORALE”, CONDIVISO DALLE PARTI, C’È LA FANTOMATICA AGENDA DRAGHI, MA ANCHE LA REVISIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA E NO ALL’AUMENTO DELLE TASSE – CALENDA: “LE PORTE SONO APERTE A TUTTI E IO CI HO PENSATO MOLTO” - VIDEO
AVVISO AI NAVIGATI! COSA AVRA' VOLUTO DIRE IL POLITOLOGO ROBERTO D'ALIMONTE QUANDO A "IL GIORNALE" HA DETTO: "IL CENTRODESTRA PUO' VINCERE OLTRE IL 70% DEI SEGGI UNINOMINALI E GARANTIRSI LA MAGGIORANZA ASSOLUTA A MENO DI EVENTI TRAUMATICI PRIMA DEL VOTO CHE POSSONO CAMBIARE GLI UMORI DELLA GENTE" - A QUALI EVENTI "TRAUMATICI" SI RIFERISCE? SARA' UN'INCHIESTA GIUDIZIARIA? QUALCOSA DI GROSSO BOLLE IN PENTOLA? AH, SAPERLO...
“IL CONFRONTO LETTA-CALENDA? UNA STORIELLA ESTIVA TRA DUE ADOLESCENTI” – L’EX INFERMIERA LICIA RONZULLI, OGGI BADANTE DEL CAV, STUZZICA IL "CHURCHILL DEI PARIOLI" CHE REPLICA FACENDO RIFERIMENTO AL BUNGA BUNGA: “PIU’ CHE UNA STORIELLA E’ QUASI UNA CENA ELEGANTE” – LA CONTROREPLICA DELLA ZARINA FORZISTA: “AVEVA RAGIONE MARA CARFAGNA: "CAFONE E…”