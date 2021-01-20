FLASH! – BILL, DATTE ‘NA SVEGLIATA! LA SINTESI MIGLIORE DEL DISCORSO DI BIDEN? CLINTON CHE SI ADDORMENTA MENTRE IL NUOVO PRESIDENTE PARLA DI UNITÀ, DI SPERANZA E DEMOCRAZIA. ALMENO TRUMP LO TENEVA SVEGLIO, SE NON ALTRO CON I DISCORSI CONTRO LA MOGLIE…

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politica

MACALUSO, FALCE E RANDELLO - LE DONNE, GLI AMORI E I BOLLORI DELLO STORICO DIRIGENTE DEL PCI SCOMPARSO IERI: "FINII IN GALERA PER ADULTERIO. NEL PCI NON TUTTI FURONO DALLA MIA PARTE. SUBII UN PROCESSO. MI DESCRIVEVANO COME MORALMENTE DEGENERATO – NEGLI ANNI ‘60 MI LEGAI A ERMINIA PEGGIO, SORELLA DI UN DIRIGENTE DEL PARTITO. MA IO NON ERO PRONTO A TRONCARE CON LA MIA FAMIGLIA. ERMINIA DOPO ALCUNI MESI SI SUICIDÒ. GIORGIO AMENDOLA CHIESE DI…" - FU SORVEGLIATO DAI SOVIETICI E SUI RAPPORTI SI LEGGE: "MACALUSO INCONTRAVA IN UNA VILLA UNA SIGNORA E..."