FLASH! – LA FOTO DEL GIORNO È QUELLA DI MARIO DRAGHI AL MUSEO DEL PRADO CHE, SOLO SOLETTO E SEDUTO SU UNA PANCHINA, PARLA AL TELEFONO: MENTRE DIETRO I LEADER PRESENTI AL VERTICE DELLA NATO PARLOTTANO DI COSE SERIE, IL POVERO “MARIOPIO” È IMPEGNATO IN UNA CONVERSAZIONE CON UN MISTERIOSO INTERLOCUTORE. MA CHI C’ERA DALL’ALTRA PARTE DELLA CORNETTA? CONTE CHE SI LAMENTAVA? GRILLO CHE RACCONTAVA UNA BARZELLETTA? OPPURE LA MOGLIE SERENELLA CAPPELLO, CHE GLI CHIEDEVA CONSIGLI SU COSA COMPRARE AL SUPERMERCATO?

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politica

“IN QUESTI GIORNI UNO SPETTACOLO INDECOROSO” – LUIGINO DI MAIO METTE IL DITO NELLA POCHETTE DI CONTE E PASSA AL CONTRATTACCO DOPO LE MINACCE DI PEPPINIELLO APPULO E SALVINI ALLA STABILITÀ DEL GOVERNO: “È UN TEATRINO CHE STANNO FACENDO DUE FORZE POLITICHE IN UN MOMENTO STORICO DELICATO, MENTRE SI STANNO DECIDENDO COSE IMPORTANTI ANCHE PER L’ITALIA” – “LA NOSTRA AZIONE SARÀ DUPLICE: IN PARLAMENTO PER STABILIZZARE IL GOVERNO, COSÌ DA STERILIZZARE I COLPI DI TESTA, E SUL TERRITORIO”

“CALENDA ACCUSA ME, DI MAIO E GLI ALTRI DI ESSERE VOLTAGABBANA? MA CON QUALE FACCIA?” – MASTELLA ROSOLA IL "CHURCHILL DEI PARIOLI" E GLI RICORDA IL SUO CURRICULUM: "GRAZIE A MONTI SI RITROVA VICE-MINISTRO DELLO SVILUPPO, SI AVVICINA AL PD SENZA ADERIRVI E INCASSA UN INCARICO IN EUROPA; E POI TORNA AL MISE STAVOLTA DA MINISTRO CON RENZI E POI CON GENTILONI. ORA SI PERMETTE PURE DI DETTARE L'AGENDA, E DI FARE IL SELETTIVO MA IN PUGLIA E IN CAMPANIA, HA PRESO MENO DI ME E DI DE LUCA" - DI MAIO, LA “NUOVA MARGHERITA” E IL CAMPO LARGO DI LETTA CHE DEVE PRENDERE “PURE MASTELLA ANCHE SE GLI STA SUOI COGLIONI”

LAST GRILLO SHOW – IN 72 ORE A ROMA BEPPE-MAO HA DETTO E FATTO DI TUTTO: MA IN PARTICOLARE, HA FATTO CAPIRE A CONTE CHE COMANDA ANCORA LUI  – IL CASO DELLE TELEFONATE CON DRAGHI DERUBRICATE A “STORIELLE” È IL SEGNO CHE C’È STATA UNA MANINA CHE HA FATTO USCIRE LA NOTIZIA PROPRIO PER METTERE L’ELEVATO IN DIFFICOLTÀ – LE BATTUTINE VELENOSE SU PEPPINIELLO APPULO: “AVEVO UN PROGETTO SULLE TECNOLOGIE DIGITALI, L’HO DATO ANCHE A CONTE, MA DARLO A CONTE È COME BUTTARLO DALLA FINESTRA…”