FLASH! – LA FOTO DEL GIORNO È QUELLA DI MARIO DRAGHI AL MUSEO DEL PRADO CHE, SOLO SOLETTO E SEDUTO SU UNA PANCHINA, PARLA AL TELEFONO: MENTRE DIETRO I LEADER PRESENTI AL VERTICE DELLA NATO PARLOTTANO DI COSE SERIE, IL POVERO “MARIOPIO” È IMPEGNATO IN UNA CONVERSAZIONE CON UN MISTERIOSO INTERLOCUTORE. MA CHI C’ERA DALL’ALTRA PARTE DELLA CORNETTA? CONTE CHE SI LAMENTAVA? GRILLO CHE RACCONTAVA UNA BARZELLETTA? OPPURE LA MOGLIE SERENELLA CAPPELLO, CHE GLI CHIEDEVA CONSIGLI SU COSA COMPRARE AL SUPERMERCATO?