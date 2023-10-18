FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SE L’OPPOSIZIONE VUOLE OPPORSI ALLA MANOVRA BLINDATA E NON EMENDABILE ANNUNCIATA DALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IL COMUNICATO È GIÀ PRONTO. ‘SCRIVEREMO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER DENUNCIARE IL GRAVISSIMO ATTO DI ARROGANZA CHE IL GOVERNO HA COMMESSO NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO, ESPROPRIANDO LE CAMERE DEL DIRITTO DI ESAMINARE LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELLO STATO’. LA DATA È DEL 2021 MA NON C’È UNA PAROLA DA CAMBIARE. BASTA CAMBIARE LA FIRMA, CANCELLANDO QUELLA DI GIORGIA MELONI…”-