FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SE L’OPPOSIZIONE VUOLE OPPORSI ALLA MANOVRA BLINDATA E NON EMENDABILE ANNUNCIATA DALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IL COMUNICATO È GIÀ PRONTO. ‘SCRIVEREMO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER DENUNCIARE IL GRAVISSIMO ATTO DI ARROGANZA CHE IL GOVERNO HA COMMESSO NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO, ESPROPRIANDO LE CAMERE DEL DIRITTO DI ESAMINARE LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELLO STATO’. LA DATA È DEL 2021 MA NON C’È UNA PAROLA DA CAMBIARE. BASTA CAMBIARE LA FIRMA, CANCELLANDO QUELLA DI GIORGIA MELONI…”

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DAGOREPORT! – LA DUCETTA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE, E LO DEVE FARE ORA: DOPO LA DISFATTA DEGLI SPAGNOLI DI VOX, LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI POLACCHI DEL PIS, OLTRE CHE A FARLA INCAZZARE, L’HA LASCIATA SENZA UN PIANO B IN EUROPA. CHE FARE? SGANCIARSI DA ECR O VOTARE PER LA RICONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN (APPOGGIO ESTERNO)? – IL TEMPO STRINGE: IL RISIKO DELLE ALLEANZE È PARTITO, E ALL’ORIZZONTE CI SONO I GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING E QUELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FINANZIARIA. A BRUXELLES SONO GIÀ PRONTI CON LA MATITA ROSSA PER I RILIEVI SU DEBITO E DEFICIT – L’INCOGNITA MES (LEGA CONTRO) E I DUBBI SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ

DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' GUERRA, C'E' SPERANZA PER IL GOVERNO MELONI (E L'ITALIA) DI SOPRAVVIVERE - PRIMA L'UCRAINA, ORA IL CONFLITTO ISRAELE E HAMAS, OFFRONO INFATTI L’ALIBI PERFETTO ALLA DUCETTA PER GIUSTIFICARE AI SUOI ELETTORI LE TANTE PROMESSE NON MANTENUTE E DI MOTIVARE ALL'UNIONE EUROPA LA MANCATA RIDUZIONE DEL NOSTRO ENORME DEBITO PUBBLICO - SOLO UNA SITUAZIONE GEOPOLITICA DEVASTANTE STA TRATTENENDO LE AGENZIE DI RATING DAL DECLASSAMENTO DEI TITOLI ITALIANI BTP A “SPAZZATURA” DANDOCI UNA SPALLATA VERSO UN DEFAULT PERICOLOSISSIMO, CON VISTA SULLA TROIKA - MA CON L'ORDINE MONDIALE SOVVERTITO DALLE BOMBE DI PUTIN E DAI RAZZI IN MEDIORIENTE, L’OCCIDENTE NON PUÒ PERMETTERSI DI RITROVARSI, NEL MEZZO DEL MEDITERRANEO, UN'ITALIA A GAMBE ALL’ARIA…