FLASH! – SI VOCIFERA CHE ZINGARETTI ABBIA CHIESTO A ENRICO LETTA DI CANDIDARE ALLE PROSSIME ELEZIONI GOFFREDO BETTINI. RISULTATO? DAL NAZARENO È CALATO UN SIPARIO DI GELO…-
FLASH! – SI VOCIFERA CHE ZINGARETTI ABBIA CHIESTO A ENRICO LETTA DI CANDIDARE ALLE PROSSIME ELEZIONI GOFFREDO BETTINI. RISULTATO? DAL NAZARENO È CALATO UN SIPARIO DI GELO…-
DAGONEWS - DICONO CHE A BERLUSCONI SIA ANDATA DI TRAVERSO L’USCITA DI MARA CARFAGNA DA FORZA ITALIA - IL CAV SA CHE LA SUA PUPILLA VALE L’1% DI VOTI IN CAMPANIA. PER CONVINCERLA A RESTARE NEL PARTITO, IL BANANA LE AVEVA OFFERTO LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL CANDIDATO GOVERNATORE ALLE PROSSIME REGIONALI IN CAMPANIA, OLTRE AD ALCUNI POSTI SICURI IN LISTA PER LEI E I FEDELISSIMI - MARA CARFAGNA HA ASPETTATO A DIRE ADDIO (PER NON SOVRAPPORSI ALLA NON AMATA GELMINI) E SI E' MESSA AL LAVORO PER CREARE UN... - IL MALCONTENTO DI MARINA BERLUSCONI PER LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI E VERSO LO STRAPOTERE DI LICIA RONZULLI
SE I TWEET E I POST FOSSERO VOTI, SALVINI AVREBBE GIÀ VINTO LE ELEZIONI. MA ORMAI ABBIAMO IMPARATO CHE NON È COSÌ – OGGI I DATI DICONO CHE, ANCHE SENZA LA “BESTIA” DI MORISI, IL LEADER DELLA LEGA È IL PIU' ATTIVO E QUELLO CHE SPENDE DI PIÙ SULLE PIATTAFORME DIGITALI – GIORGIA MELONI È IN GRANDE ASCESA MENTRE CONTE È ORMAI IRRILEVANTE. RENZI SI DA' UN GRAN DA FARE CON SCARSISSIMI RISULTATI, SUPERATO DAL COMPULSIVO CALENDA SU TWITTER E DOPPIATO DALL'ARZILLO BERLUSCONI SU INSTAGRAM – LETTA HA MENO FOLLOWER DI TUTTI MA È IL MIGLIORE PER TASSO DI INTERAZIONI – RESTA L'INCOGNITA DI TIKTOK…
DIO PERDONA, STEFANIA CRAXI NO (E FA BENE) – LA FIGLIA DI BETTINO REGOLA I CONTI CON IL PASSATO: “MARTELLI HA COMMESSO UN GRANDISSIMO ERRORE AD ABBANDONARE BETTINO NEL MOMENTO PEGGIORE” – “COME MAI AMATO, IL VICE DI CRAXI, VIENE INDICATO COME POTENZIALE CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, MENTRE MIO PADRE DOVETTE SEGUIRE LA VIA DELL’ESILIO?” – “ANDREOTTI, A DIFFERENZA DI CRAXI, AVEVA LO SCUDO DA SENATORE A VITA, OLTRE CHE L’OMBRELLO PROTETTIVO DEL VATICANO” – "NANI E BALLERINE? CERTO! MA ANCHE STREHLER, ROSI, GASSMAN, VERONESI..." - I GIORNALISTI DELL'"AVANTI!'' A LIBRO PAGA DEL KGB - IL RAPPORTO BURRASCOSO DI BETTINO CON LA STAMPA: “AMAVA IN MODO PARTICOLARE GLI IRREGOLARI, I “LIBERI DI TESTA”: MUGHINI, SGARBI, D’AGOSTINO…”
UN DIBATTITO COL BOTTO! – NEL REGNO UNITO SI PARLA SOLO DELLA FACCIA DI LIZ TRUSS, SCONVOLTA MENTRE VEDE COLLASSARE LA CONDUTTRICE KATE MCCANN, CHE STAVA MODERANDO IL DIBATTITO TRA LEI E RISHI SUNAK SU “TALK TV” – MCCANN È SVENUTA IMPROVVISAMENTE, E LA CANDIDATA ALLA LEADERSHIP DEL PARTITO CONSERVATORE BRITANNICO HA ESCLAMATO “OH MIO DIO”, PRIMA CHE IL PROGRAMMA VENISSE INTERROTTO – LO SCONTRO TV È STATO SEGNATO DALLA SFORTUNA: I CONDUTTORI DOVEVANO ESSERE DUE, MA…