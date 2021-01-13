FLASH! NON VI PREOCCUPATE DEL RITARDO DELLA CONFERENZA STAMPA DI RENZI, MATTEO PRIMA VUOLE VEDERE COME FINISCE LA PARTITA DELLA SUA FIORENTINA CONTRO L’INTER-
FLASH! NON VI PREOCCUPATE DEL RITARDO DELLA CONFERENZA STAMPA DI RENZI, MATTEO PRIMA VUOLE VEDERE COME FINISCE LA PARTITA DELLA SUA FIORENTINA CONTRO L’INTER-
LET’S TWEET AGAIN! – SPINOZA: “RENZI: "LA DEMOCRAZIA NON È UN REALITY SHOW". POI HA MANDATO CONTE IN NOMINATION” – SELVAGGIA: “HA APPENA DETTO CHE LE DUE MINISTRE NON POSSONO FARE IL SEGNAPOSTO NEL GOVERNO. NEL FRATTEMPO DA 1 ORA NON HANNO DETTO UNA PAROLA, MENTRE FANNO DA SEGNAPOSTO ACCANTO A LUI” – “RENZI RICORDA LE RESPONSABILITÀ IMPORTANTI DI SCALFAROTTO. GLI HA FATTO REGGERE LO SMARTPHONE MENTRE PARLAVA...”
TONINELLI, IL MINISTRO CHE FIRMAVA A SUA INSAPUTA – “LA VERITÀ” SPERNACCHIA IL GRILLINO E PUBBLICA TUTTI I SUOI 42 “NON RICORDO” DURANTE LA DEPOSIZIONE SUL CASO “OPEN ARMS”: “È IL SUO DESTINO, RIMUOVERE CIÒ CHE DICE, CIÒ CHE FA, QUALCHE VOLTA ANCHE CIÒ CHE FIRMA È SUA LA CIFRA POLITICA- PERÒ RICORDA DOVE HA PARCHEGGIATO IL MONOPATTINO DA BAMBINO: NEL TUNNEL DEL BRENNERO...”
QUINDI ORA CONTE SI DIMETTE? NON È DETTO! – RENZI OGGI HA DETTO DI NON AVERE PREGIUDIZIALI NEI CONFRONTI DI NESSUNO, DI ESSERE PRONTO ALL’OPPOSIZIONE MA NON DI OPPORSI A UN GOVERNO CON L’ATTUALE MAGGIORANZA. QUINDI? IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI POTREBBE ARROCCARSI E PRENDERSI TUTTO IL TEMPO CHE SERVE PER L’ITER PARLAMENTARE DEL RECOVERY PLAN CON UNA SORTA DI "APPOGGIO ESTERNO" DI “ITALIA VIVA” (CHE HA GIÀ DETTO CHE VOTERÀ ANCHE IL NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO) – IL PD, MATTARELLA E GRILLO PRESSANO PER RIPRENDERE LA TRATTATIVA…
“FORSE SI È DISTRATTO, È RIMASTO NEL ‘900” – BERTINOTTI STAPPA UN PRODINO: “IL PARALLELO TRA ME E RENZI? SONO COLPITO DA QUANTO GRANDE SIA IL SENSO DI COLPA DI PRODI PER QUELLA VICENDA. DOPO 22 ANNI È ANCORA COLPITO, EPPURE…” – “ONESTAMENTE NON HO ANCORA CAPITO COSA VOGLIA RENZI, E CREDO COME ME TANTI…”
DUE CUORI E UN NAZARENO – F. MERLO: “LA COPPIA È STRAMBA MA DI FASCINO PERCHÉ LE ANTROPOLOGIE SEMBRANO IRRIDUCIBILI: CONTE SI ESIBISCE E BETTINI SI NASCONDE, L'UNO COLLEZIONA INCARICHI E L'ALTRO LI RIFIUTA, CONTE NON HA PARTITO PERCHÉ LI VORREBBE SEDURRE TUTTI E BETTINI È "L'APPARATO UMANO" DIREBBE JEP GAMBARDELLA. I DUE SONO IL NOSTROMO E IL METRONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. INSIEME TRATTANO I CINQUE STELLE COME LA LORO "BAD COMPANY", COME UNA SPECIE DI ALITALIA”