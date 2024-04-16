FLASH! S-FASCIO TUTTO IO: “AL VINITALY UN NOTO PRODUTTORE DI PROSECCO CHIEDE COSÌ ALLA PRESIDENTE MELONI: ‘MINISTRA, FACCIAMO UNA FOTO?’. RISPOSTA SECCA: ‘MINISTRA SÌ, PERCHÉ IN EFFETTI C’HO TUTTE LE DELEGHE’” (DA “LA REPUBBLICA”)-
FLASH! S-FASCIO TUTTO IO: “AL VINITALY UN NOTO PRODUTTORE DI PROSECCO CHIEDE COSÌ ALLA PRESIDENTE MELONI: ‘MINISTRA, FACCIAMO UNA FOTO?’. RISPOSTA SECCA: ‘MINISTRA SÌ, PERCHÉ IN EFFETTI C’HO TUTTE LE DELEGHE’” (DA “LA REPUBBLICA”)-
FLASH! - QUANTO E' FORTE BIDEN? LO VEDREMO NELLE PROSSIME ORE: SE NETANYAHU (FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA DI RESTARE AL POTERE), SE NE FREGA DEL MONITO USA DI NON RISPONDERE ALL'ATTACCO "COMBINATO" DELL'IRAN, ALLORA WASHINGTON FAREBBE DIMETTERE DAL GABINETTO DI GUERRA IL MINISTRO BENNY GANTZ, UOMO DI BIDEN PER IL DOPO NETANYAHU...
DAGOREPORT - DOVE VA IL PD, SENZA LA BANANA DELLA LEADERSHIP? IL FALLIMENTO DI ELLY SCHLEIN È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. GENTILONI È UNA “SAPONETTA” SCIVOLATA DA RUTELLI A RENZI, PRIVO DI PERSONALITÀ E DI CARISMA. QUALITÀ ASSENTI ANCHE NEL DNA DI FRANCESCHINI, ORLANDO E GUERINI, PER NON PARLARE DI BONACCINI, CHE HA LO STESSO APPEAL DI UNA POMPA DI BENZINA - ECCO PERCHÉ, IN TALE SCENARIO DI NANI E BALLERINI, SOSTENUTO DAI MAGHI DELL’ULIVO BAZOLI E PRODI, BEPPE SALA POTREBBE FARCELA A RAGGRUPPARE LA SINISTRA E IL CENTRO E GUIDARE LE ANIME DIVERSE E CONTRADDITTORIE DEL PD. NELLO STESSO TEMPO TROVARE, ESSENDO UN TIPINO PRAGMATICO, UN EQUILIBRIO CON L’EGO ESPANSO DI GIUSEPPE CONTE E SQUADERNARE COSÌ UNA VERA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI IN CUI SCHLEIN HA FALLITO
FLASH! - AVETE NOTATO DA QUANTO TEMPO NON SI VEDE PIÙ UNA FOTO DI ROCCO CASALINO AL FIANCO DI PEPPINIELLO APPULO, COME AI BEI TEMPI DEI GOVERNI CONTE 1 E 2? PUR CONTINUANDO AD AVERLO COME RICHELIEU ALLE VONGOLE, CONTE SI È SENTITO MINACCIATO NELLA SUA LEADERSHIP DAI GUIZZI ONNIPRESENTI DEL SUO CONSIGLIERE E HA DEL TUTTO “CASSATO” LA SUA IMMAGINE. “TA-ROCCO”, DA PARTE SUA, SI CONSOLA CON LA PROMESSA CHE SARÀ CANDIDATO IN PARLAMENTO ALLA PROSSIME POLITICHE…
FLASH! - RITORNATO ALESSANDRO BARBANO A CASA CALTAGIRONE, ALLA DIREZIONE DEL "RIFORMISTA", EDITO DALL’IMPRENDITORE ALFREDO ROMEO, VA IL MULTIFORME CLAUDIO VELARDI, GIÀ TESTA D’UOVO DELL’ANTICO D’ALEMA-POWER. CHISSÀ QUALI “RIFORME” AVRA' IN MENTE IL DUO ROMEO-VELARDI…
DAGOREPORT: IL DELITTO PAGA SEMPRE (PURE IN VATICANO) - IL DUO BERGOGLIO-PAROLIN AVEVA DEPOSTO MONSIGNOR ALBERTO PERLASCA DA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO DELLA SEGRETERIA DI STATO, ALL’INDOMANI DELLO SCANDALO DELLA COMPRAVENDITA DEL PALAZZO LONDINESE. ACQUA (SANTA) PASSATA: IL TESTIMONE CHIAVE DEL PROCESSO BECCIU, IN OTTIMI RAPPORTI CON FRANCESCA CHAOUQUI E GENOVEFFA CIFERRI, E’ STATO RINOMINATO PROMOTORE DI GIUSTIZIA AGGIUNTO AL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, CHE FUNGE ANCHE DA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER TUTTA LA CHIESA - DOPO IL CARDINALE BECCIU, CHISSÀ A CHI TOCCHERÀ...