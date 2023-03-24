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VIDEO-FLASH! – IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INTERROGATO DALLA GIORNALISTA DI “PIAZZAPULITA” ROBERTA BENVENUTO SUI DUBBI LEGATI ALLA “CATENA DI COMANDO” NEI SOCCORSI PER IL NAUFRAGIO DI CUTRO, RISPONDE SPREZZANTE: “LE CREA FRUSTRAZIONE QUESTO?”. POI SI GIRA, INFILANDOSI LA GIACCA, IN STILE “FONZIE” – IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA REPLICA: “UNA VERGOGNOSA RICOSTRUZIONE”. E PUBBLICA UN SECONDO VIDEO, NEL QUALE SI VEDE CHE, DOPO QUELLA BATTUTA, SI FERMA A PARLARE CON I CRONISTI DEL CASO MIGRANTI