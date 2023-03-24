FLASH! - SIA URSULA VON DER LEYEN CHE EMMANUEL MACRON HANNO PRESSATO GIORGIA MELONI PER APPROVARE IL MES. LA SUA NON APPROVAZIONE POTREBBE ESSERE CAUSA DI ULTERIORE NERVOSISMO NEI MERCATI…-
FLASH! - SIA URSULA VON DER LEYEN CHE EMMANUEL MACRON HANNO PRESSATO GIORGIA MELONI PER APPROVARE IL MES. LA SUA NON APPROVAZIONE POTREBBE ESSERE CAUSA DI ULTERIORE NERVOSISMO NEI MERCATI…-
FLASH! - RONZULLIANI, FUORI UNO! SILVIO BERLUSCONI: "ALESSANDRO CATTANEO NOMINATO VICE-COORDINATORE DI FORZA ITALIA, PAOLO BARELLI NUOVO CAPOGRUPPO ALLA CAMERA" - DAI, MARTA FASCINA, UN ULTIMO SFORZO: ORA TOCCA AL CAPOGRUPPO AL SENATO LICIA RONZULLI...
FLASH! - VIMINALE IN FIAMME: FERRI CORTISSIMI TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO MATTEO PIANTEDOSI E IL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI - ULTIMAMENTE MOLTI "ADDETTI AI LIVORI" HANNO NOTATO L'ASSORDANTE "ASSENZA" DI COLUI CHE E' STATO IL BRACCIO DESTRO DI FRANCO GABRIELLI (QUEST'ULTIMO MAI GRADITO DA PIANTEDOSI). E SI VOCIFERA CHE SALVINI ABBIA IN MENTE DI SOSTITUIRE GIANNINI CON IL VICE DIRETTORE DELL'AISI VITTORIO PISANI...
VIDEO-FLASH! – IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INTERROGATO DALLA GIORNALISTA DI “PIAZZAPULITA” ROBERTA BENVENUTO SUI DUBBI LEGATI ALLA “CATENA DI COMANDO” NEI SOCCORSI PER IL NAUFRAGIO DI CUTRO, RISPONDE SPREZZANTE: “LE CREA FRUSTRAZIONE QUESTO?”. POI SI GIRA, INFILANDOSI LA GIACCA, IN STILE “FONZIE” – IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA REPLICA: “UNA VERGOGNOSA RICOSTRUZIONE”. E PUBBLICA UN SECONDO VIDEO, NEL QUALE SI VEDE CHE, DOPO QUELLA BATTUTA, SI FERMA A PARLARE CON I CRONISTI DEL CASO MIGRANTI
MACRON ORMAI NON NE IMBROCCA PIÙ MEZZA – IL PRESIDENTE FRANCESE, MENTRE IN DIRETTA TV PARLAVA DI SACRIFICI NECESSARI E STIGMATIZZAVA LE PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI, INDOSSAVA UN OROLOGIO DA 80MILA EURO! A UN CERTO PUNTO SI DEVE ESSERE ACCORTO DELLA FIGURA DI MERDA E SI È SFILATO IL PREZIOSO ACCESSORIO, NASCONDENDO LE MANI SOTTO IL TAVOLO. E LA SCENETTA È DIVENTATA SUBITO VIRALE - VIDEO
C’È POCO DA FARE, L’ALTO ADIGE È ITALIA SOLO SULLA CARTA – UNA PRESIDE DI UNA SCUOLA DI BOLZANO HA SCRITTO AI GENITORI COMUNICANDO CHE I COLLOQUI SCOLASTICI SI TERRANNO SOLO IN LINGUA TEDESCA. E CHI NON LA PARLA POTRÀ ESSERE AIUTATO DA UN MEDIATORE LINGUISTICO - NELLA REGIONE AUTONOMA ESISTONO TRE ASSESSORATI ALLA SCUOLA, IN LINGUA ITALIANA, TEDESCA E LADINA...