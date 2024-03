“BIDEN E’ ARRABBIATO E IN ANSIA PER LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE” - SECONDO LA NBC, IN UN INCONTRO A PORTE CHIUSE, IL PRESIDENTE AVREBBE URLATO E IMPRECATO DAVANTI AI NUMERI IMPIETOSI SUL SUO CONSENSO IN CALO - SOPRATTUTTO QUANDO GLI E’ STATO SPIEGATO CHE A DANNEGGIARE LA SUA IMMAGINE, AGLI OCCHI DEGLI ELETTORI, E’ LA CATTIVA GESTIONE DELLA GUERRA FRA ISRAELE E HAMAS - TRUMP A RUOTA LIBERA: “LIZ CHENEY E GLI ALTRI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL 6 GENNAIO DOVREBBERO ANDARE IN CARCERE”

'BIDEN ARRABBIATO E IN ANSIA PER LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE'

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Joe Biden è "arrabbiato" e "in ansia" per la sua campagna elettorale. In un incontro a porte chiuse lo scorso gennaio, il presidente non ha nascosto con i presenti la sua rabbia quando gli sono stati presentati i sondaggi per il Michigan e la Georgia, stati che ha vinto di misura nel 2020 e che non può permettersi di perdere nel 2024 se vuole conquistare un secondo mandato.

Secondo indiscrezioni riportate da Nbc, Biden avrebbe iniziato a "urlare e imprecare" davanti ai numeri che gli sono stati presentati e alle spiegazioni che li hanno accompagnati, ovvero il suo calo nei sondaggi per la gestione della guerra fra Israele e Hamas. A frustrare il presidente è anche il fatto di non ricevere abbastanza credito per i successi economici ottenuti.

TRUMP ATTACCA COMMISSIONE 6 GENNAIO, "DEVONO ANDARE IN CARCERE"

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - "Liz Cheney e gli altri componenti della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio dovrebbero andare in carcere". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, allegando un articolo di un media di destra secondo il quale la commissione "nascose prove cruciali".