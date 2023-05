13 mag 2023 10:45

“ED È SUBITO OPEN TO TWIGA” – “IL FOGLIO”: “LA MINISTRA DANIELA SANTANCHÉ HA GIÀ TROVATO IL NOME DEL PRESIDENTE DELL’ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO ITALIANO: FLAVIO BRIATORE. L’IMPRENDITORE HA RICEVUTO L’OFFERTA PER IL NUOVO INCARICO” – “LA ‘SANTA’ E ‘IL FLAVIO’ SONO AMICI E SOCI IN AFFARI DA ANNI. APPENA ARRIVATA AL GOVERNO, GLI HA VENDUTO LE QUOTE DEL TWIGA. SECONDO L’IDEA DELLA MINISTRA, BRIATORE È L’AMBASCIATORE IDEALE DELL’ITALIA ALL’ESTERO" (ESTICAZZI DEL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI) - IL "BULLONAIRE" SI SAREBBE PRESO QUALCHE GIORNO PER DECIDERE