A Quarta Repubblica, su Rete 4, si parla del caso legato al mancato intervento di Antonio Scurati a Chesarà, la trasmissione Rai condotta da Serena Bortone, che ha scatenato le polemiche degli ultimi giorni.

(...) Siamo nell'ottobre del 2022 e Porro invia un cronista a chiedere, a margine di un evento, un commento a Scurati, che ha già pubblicato i primi tre volumi della trilogia M., sul rischio autoritarismo in Italia, spauracchio ricorrente agitato da sinistra. "Vorremmo chiederle se rischiamo un ritorno del fascismo", afferma il giornalista con l'autore che appare infastidito. "No grazie".

"Ma ha paura per il futuro dell'Italia?", insiste il cronista. "Non l'ho mai detto e non c'è bisogno di chiarire. Non con voi, non ho stima per il vostro lavoro", è la replica gelida di Scurati. Alle insistenze dell'inviato di Porro, lo scrittore rimarca: "Leggete i miei libri per conoscere la mia versione. Vi è piaciuto? A me non piacete voi".

"La cosa che mi rode - afferma Porro - è che Alessandro Sallusti (ospite in collegamento della trasmissione, ndr) mi fece pubblicare una recensione dii M. che mi piacque moltissimo, e da giurato dello Strega l'ho pure votato... Per parlarne con Scurati mi sono beccato questo...".

Giovanna Vitale per repubblica.it - Estratti

Non intendono mollare, le forze di opposizione. Intorno al caso Scurati si addensano troppe ombre, gravide di interferenze, che vanno al più presto diradate: non solo dai vertici Rai, invitati l’8 maggio a spiegare in Vigilanza, ma anche dai più alti esponenti istituzionali.

La premier Giorgia Meloni, che si sarebbe interessata personalmente della vicenda suggerendo al dg dell’emittente pubblica, Giampaolo Rossi, di utilizzare la questione dei soldi come arma per colpire lo scrittore. E il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che del servizio radiotelevisivo è azionista di controllo. Entrambi chiamati dal centrosinistra — ancora una volta unito, tranne Iv — a riferire nell’aula della Camera sull’annullamento del contratto che sabato scorso ha impedito allo scrittore milanese di partecipare al programma condotto da Serena Bortone su Rai3.

(...)

Destano sospetto le manovre in corso a Viale Mazzini per esimere da ogni responsabilità il capo degli Approfondimenti, Paolo Corsini, una delle colonne di FdI dentro la Rai, nonché il maggior indiziato della censura. Come pure l’attacco concentrico contro Bortone, alla quale la destra imputa di aver scatenato «una bagarre sul nulla».

Difesa però dal Pd, che ieri ha chiesto di inserire sia la conduttrice, sia il direttore Corsini fra le audizioni già programmate in Vigilanza: una sorta di confronto all’americana «per avere tutti gli elementi di valutazione» sulla mancata messa in onda del monologo, segno di «un’allarmante deriva autoritaria all’interno del servizio pubblico», accusa il capogruppo dem Stefano Graziano.

Richiesta subito sostenuta da tutta l’opposizione, su cui tuttavia l’ufficio di presidenza della Commissione si è spaccato: i partiti di maggioranza, intenzionati a silenziare qualunque campana alternativa a quella suonata dai vertici meloniani della Rai, hanno fatto muro. Costringendo la presidente Barbara Floridia a convocare oggi la Bicamerale per sottoporre al voto la questione.

Ulteriore conferma delle trame tessute dai fedelissimi della premier per smontare il caso. Emerse ieri pure in Cda.

Dinnanzi alle rimostranze dei consiglieri Francesca Bria (in quota Pd) e Davide Di Pietro (rappresentante dei dipendenti), decisi ad ottenere delucidazioni sul documento interno che imputa a «motivi editoriali» la cancellazione della partecipazione di Scurati al programma, l’ad Roberto Sergio — collegato da remoto — ha escluso la censura e anticipato il verdetto: «A me per il momento risulta che poteva partecipare a titolo gratuito. Però», ha aggiunto, «non mi voglio sbilanciare prima di finire l’istruttoria». Garantendo, non appena verrà completata, una puntuale informazione.

Ma non tutti nel governo sembrano condividere lo spartito dei Fratelli. A uscire pubblicamente dal coro è il ministro Gennaro Sangiuliano: «Scurati deve poter esprimere liberamente il suo pensiero», afferma il titolare della Cultura, «quando ero direttore del Tg2 gli abbiamo fatto ben tre interviste».

Mentre, l’autore di M, che il 25 aprile sfilerà in corteo a Milano, torna sull’accaduto con parole molto dure. «Non sono l’eroe di niente e di nessuno, né tanto meno un profeta», taglia corto intervenendo alla Fondazione Feltrinelli.

«A 10 anni da quando ho iniziato a lavorare sulla biografia romanzata di Mussolini», riflette, «il mio bilancio è positivo dal punto di vista dello scrittore perché forse non ero completamente fuori strada, ma il bilancio dell’uomo, del cittadino è pessimo perché evidentemente non ero fuori strada». La ragione è presto detta: «C’è una certa deriva fascistoide, non fascista. Non vi aspettare le camice nere con il manganello che vengono a bussare alla vostra porta»,

