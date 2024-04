22 apr 2024 19:55

“UN MONOLOGO CONTRO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA TV PUBBLICA SAREBBE STATO CONSIDERATO NORMALE IN UN ALTRO PAESE?” - LA MELONIANA MONTARULI, MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI (CONDANNATA PER PECULATO), AMMETTE LA CENSURA DI SCURATI PER MOTIVI POLITICI – “LA SINISTRA AVREBBE ACCETTATO UN MONOLOGO CONTRO SCHLEIN O GENTILONI?” - LE CONTRADDIZIONI DENTRO FDI SULLA LINEA DA TENERE E LO SCONTRO IN CORSO, COME DAGO DIXIT, TRA L’AD (IN USCITA) SERGIO E IL DG ROSSI…