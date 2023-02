“QUANTE SCOPATE ABBIAMO FATTO FARE IN GIRO? PERCHÉ VERGOGNARSI OGGI?” – ROCCO SIFFREDI RISPONDE INDIRETTAMENTE A SELEN (CHE LO HA ACCUSATO DI ODIARE LE DONNE) CON IL SUO “SOGNO PROIBITO”: "UNO SPETTACOLO SPECIALE SULLA GOLDEN AGE DEL CINEMA A LUCI ROSSE IN ITALIA” – “IO VEDO SUL PALCO: CICCIOLINA, MANO NELLA MANO CON EVA (HENGER), MANO NELLA MANO CON SELEN, POI MARINA LOTHAR, POI LILLI CARATI, ROSSAN DOLL.... MA CI SIAMO DIMETICATI DI QUANTE SCOPATEE CI HANNO REGALATO?"

Estratto dell’articolo di Niccolò Fantini per https://mowmag.com

rocco siffredi selen puledra in calore 1

Selen torna a fare polemica su Rocco Siffredi, che però risponde. […] La storia racconta da Selen, infatti, sarebbe inesatta e avrebbe fatto storcere il naso a più di un cultore della Storia del Cinema per adulti in Italia. Ecco cosa non torna

[…] Sul Corriere della Sera, Selen afferma: «Rocco e le donne? Non le ama e non le odia: le utilizza. Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui».

Basta un click al computer, per controllare sui "movie database" del Web le diverse informazioni. Da ciò che risulta Selen aveva già girato 7 diversi film a luci rosse, ma insieme a Rocco Siffredi è accreditata per aver girato solo due pellicole.

rocco siffredi selen puledra in calore 2

La scena che ricorda nell'intervista si trova nel lungometraggio del 1993: "Selen pulendra in calore". Una scena di "dominazione", che in realtà non riguarda una frustata immotivata bensì è una serie e la scena è appositamente scritta in tal modo. Infatti nel classico preambolo al sesso, come si usava quando i film venivano impressi su pellicola e al fine di non sciuparne i costossissimi fotogrammi numerati, la scena veniva descritta nei minimi dettagli all'interno della sceneggiatura ben prima del ciack.

Nel film in questione è esattamente nei ruoli che ha descritto Selen oggi sul quotidiano, ma chiunque può visionare coi propri occhi che si tratta di una scena apposita e con molteplici frustate: durante la svestizione Selen viene prima accarezzata col frustino dal Rocco-maggiordomo e successivamente l'attrice si gira al fine di consentire la punizione col frustino sul proprio lato B.

SELEN E ROCCO SIFFREDI - PULEDRA IN CALORE

Ovviamente si tratta di una finzione cinematografica, all'interno di un set e nei fotogrammi si nota il rallentamento dei colpi al momento del contatto col il sedere di Selen, che è anche evidenziato da primi piani d'antan. La scena dura parecchi minuti e, prima del sesso, il maggiordomo Rocco Siffredi spalma anche tutto il corpo di Selen con degli oli e dei profumi.

Ma in realtà loro due sono gli attori sullo schermo di un Cinema: la scena di Rocco e Selen è infatti intervallata nel montaggio con la scena reale che si svolge all'interno della sala cinematografica a luci rosse: una coppia eccitata tra gli spettatori del film, corre in bagno a consumare un rapido amplesso. Cinema d'altri tempi.

Mentre l'altra scena dove i due sono accreditati insieme come attori è un triangolo con un'altra attrice hard dell'epoca, in "Selen Superporca", che è un titolo successivo e uscito sui VHS a cavallo del 1993-1994.

Per chiarire la questione, MOW ha interpellato il leggendario Rocco Siffredi, che ci ha regalato (come sempre): stasera lancia un clamoroso appello pubblico a La Zanzara, su Radio24, proprio nei riguardi di Selen.

rocco siffredi selen puledra in calore 2

Rocco a MOW ha raccontato in esclusiva il sogno proibito di uno spettacolo speciale, quasi una masterclass della Siffredi Academy, ma con i valori della Golden Age del Cinema a luci rosse in Italia: "per riportare la rivoluzione che il Porno portò allora che è il sesso vero, quello degli anni 90, non quello che c'è adesso - racconta Siffredi in esclusiva a MOW - Giuro, sarebbe un sogno per me: ritornare tutte in voga, per fare qualcosa di fantastico. Lo dico a prescindere dal film, che magari oggi non vogliono più fare, ma per l'orgoglio degli anni '90: quante s**e abbiamo fatto fare in giro? Ma perché vergognarsi oggi di questo? Io vedo sul palco: Cicciolina, mano nella mano con Eva (Henger), mano nella mano con Selen, poi Marina Lothar, poi Lilli Carati, Rossan Doll.... ma ci siamo dimeticati di quante s**e ci hanno regalato?"

ARTICOLI CORRELATI

rocco siffredi selen puledra in calore selen puledra in calore selen selen luce caponegro 3 luce caponegro in arte selen 3 luce caponegro in arte selen 6 rocco siffredi e selen luce caponegro in arte selen 5 luce caponegro in arte selen 2 rocco siffredi puledra in calore rocco siffredi puledra in calore selen scala reale rocco siffredi selen puledra in calore 1 selen scala reale selen scala reale selen scala reale 8 rocco siffredi puledra in calore rocco siffredi e selen 4