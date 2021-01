CONTE, I CONTI NON TORNANO? "SE NON CI SONO I NUMERI, IL GOVERNO VA A CASA" – LA REPLICA DEL PREMIER A RENZI: "IL RECOVERY PLAN NON È STATO ELABORATO IN QUALCHE OSCURA CANTINA DI PALAZZO CHIGI. A UN CERTO PUNTO ITALIA VIVA HA SCELTO LA STRADA DELL'AGGRESSIONE E DEGLI ATTACCHI MEDIATICI. POSSIAMO DIRE CHE FORSE NON È LA SCELTA MIGLIORE NEGLI INTERESSI DEL PAESE?" - "POLTRONE? QUANDO SENTO QUESTA PAROLA IO NON MI VERGOGNO A DIRE CHE..."